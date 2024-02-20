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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۰:۳۳

وزیر کشور:

مجوز ماده ۲۳ سد «معشوره» صادر شد

مجوز ماده ۲۳ سد «معشوره» صادر شد

خرم‌آباد - وزیر کشور از صدور مجوز ماده ۲۳ سد «معشوره» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی در حاشیه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در لرستان با اشاره به اینکه سد «معشوره» یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم است و رئیس‌جمهور تأکید زیادی برای اجرای این طرح ملی دارد، اظهار داشت: مجوز ماده ۲۳ این سد و ادامه فعالیت آن صادر شده است و دولت درصدد اتمام این طرح بزرگ در استان است.

وی همچنین به فعالیت راه‌آهن درود - خرم‌آباد اشاره کرد و گفت: این طرح نیز جزو طرح‌های ملی و مورد تأکید دولت سیزدهم است و دولت برای اتمام این طرح همه تلاش خود را خواهد کرد.

وزیر کشور، همچنین به ظرفیت‌های لرستان در حوزه صنعت، کشاورزی، گردشگری، آبزی‌پروری و گیاهان دارویی اشاره کرد و افزود: باید برای توسعه این ظرفیت‌ها و صادرات استان تلاش بیشتری شود.

کد مطلب 6033048

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    نظرات

    • سبحان IR ۲۲:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
      1 0
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      حالا کی شروع می کنن؟ به به چه جالب
    • مجید IR ۰۰:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۴
      1 0
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      بعد از ۲۲ سال شروع میشه؟چند ده سال دیگه تموم میشه؟قدردان مسئولین هستیم
    • شهاب IR ۲۰:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۶
      1 0
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      اینجوری که پیش می رن مگه 4 سال دیگه تموم بشه.
    • احسان IR ۲۳:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۸
      1 0
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      این ماده 23 چی هست؟ کشور دیگه ای صادرش می کنه اینقد طول می کشه؟
    • نوید IR ۱۸:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
      1 0
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      دیگه تاریخ معاصر و تاریخ تمدن ایران را رها کردن فقط و فقط از تاریخ کلنگ زنی و ورود فلان مسئول به معشوره و ماده چند می نویسن. اگه کار با نوشتن باشه منم 10 فرودگاه و 49 سد و66 بندر و 12 ریل و 17 دانشگاه و 13 هتل ساختم. فقط تنها امیدمان دادستانی کوهدشته بینم این بودجه را در دره های زاگرس چه کسانی بردن

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