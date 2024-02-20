مجوز ماده ۲۳ سد «معشوره» صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی در حاشیه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در لرستان با اشاره به اینکه سد «معشوره» یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم است و رئیس‌جمهور تأکید زیادی برای اجرای این طرح ملی دارد، اظهار داشت: مجوز ماده ۲۳ این سد و ادامه فعالیت آن صادر شده است و دولت درصدد اتمام این طرح بزرگ در استان است.

وی همچنین به فعالیت راه‌آهن درود - خرم‌آباد اشاره کرد و گفت: این طرح نیز جزو طرح‌های ملی و مورد تأکید دولت سیزدهم است و دولت برای اتمام این طرح همه تلاش خود را خواهد کرد.

وزیر کشور، همچنین به ظرفیت‌های لرستان در حوزه صنعت، کشاورزی، گردشگری، آبزی‌پروری و گیاهان دارویی اشاره کرد و افزود: باید برای توسعه این ظرفیت‌ها و صادرات استان تلاش بیشتری شود.