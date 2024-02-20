۲.۵ درصد تولید علم به ایران اختصاص دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود میرزایی شهرابی ظهر سه شنبه در نشستی خبری با موضوع «ارائه برنامه تحولی دانشگاه» اظهار کرد: ۵.۶ درصد مقالات داغ دنیا که ارزشی معادل لیتیوم، طلا و نفت دارد متعلق به ایران است.

سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد افزود: دانشگاه‌های غربی ارتباط تنگاتنگی با حل مساله جامعه دارند. ما با سیاست دولتمردان غربی مخالفت داریم، اما با کارهای دانشگاهی و فناوری آن‌ها مشکلی نداریم.

وی اظهار کرد: در حال حاضر ایران یک درصد جمعیت و یک درصد مساحت جهان را دارد، اما ۲.۵ درصد تولید علم مربوط به ایران است.

میرزایی خاطر نشان کرد: ۲۰ درصد مقالات منتشر شده در دنیا خوانده می‌شود که ۵.۶ درصد از کل آن مربوط به ایران است. به ازای مقالات داغ چاپ شده توسط ایران پولی در سطح میلیارد دلار نصیب ما می‌شود.

سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد عنوان کرد: چرا سرمایه استان باید از استان خارج شود؟ اعتقاد به تجربه داریم، اما مدیران و معاونین را باید از قشر جوان انتخاب کرد. وضعیت زیرساختی خوابگاه‌های دانشگاه نیازمند توجه است.

اجرای «طرح منش» در راستای رشد علم و فناوری

وی با بیان اینکه طبق بررسی ما دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران و اصفهان در خراسان رضوی پروژه دارند، افزود: در راستای رشد اقتصادی و رشد علم و فناوری، دانشگاه فردوسی مشهد طرحی به نام «منش» (مردمی‌سازی، نقطه‌زنی و شبکه‌سازی) را آغاز کرده است.

میرزایی با خاطر نشان کردن اینکه باید دانشگاه فردوسی را به مکانی علمی، تفریحی، سیاحتی و فرهنگی تبدیل کنیم، افزود: باید پارک علم و فناوری جذاب و در ترازی را آماده کنیم.

صنایع معدنی و غذایی و فرهنگی؛ مزیت ویژه خراسان رضوی

سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه خراسان رضوی سه مزیت استانی از جمله صنایع معدنی، صنایع غذایی و صنایع خلاق و فرهنگی دارد، خاطرنشان کرد: پارک علم و فناوری استان پارک معروفی است.

احداث پژوهشکده علم و دین در دانشگاه فردوسی مشهد

وی افزود: در جلسه‌ای با دانشکده مهندسی تصمیم گرفته شد که دو دانشکده معدن و دانشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات به زودی احداث شود. همچنین پژوهشکده علم و دین در دانشگاه فردوسی مشهد احداث خواهد شد.

میرزایی تصریح کرد: پردیس مشترک فناوری اطلاعات و ارتباطات با پارک علم و فناوری استان در حال احداث در دانشگاه فردوسی است.