هشدار لوکاشنکو به سازمان اطلاعات لهستان و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس، نسبت به برنامه‌های اطلاعاتی لهستان و آمریکا برای سازماندهی تحریکات گسترده علیه غیرنظامیان در لهستان هشدار داد.

آژانس بلاروسی «بلتا» به نقل از لوکاشنکو نوشت: ما از تمام سناریوهای آماده شده برای انجام اقدامات تحریک آمیز و عملیات افراطی شبه نظامیان در اوکراین، لهستان و لیتوانی آگاه هستیم و این اطلاعات توسط سرویس‌های اطلاعاتی ما به دست آمده است و ما آن را به زودی منتشر خواهیم کرد.»

لوکاشنکو در اینباره گفته است: ناتو ۳۲ هزار سرباز و هزار تانک و خودروی زرهی را در نزدیکی مرزهای روسیه و بلاروس بسیج کرده است.

وی می‌گوید: دستگاه‌های اطلاعاتی لهستان و آمریکا در حال آماده شدن برای تحرکات گسترده علیه غیرنظامیان در لهستان هستند که روسیه و بلاروس آن‌ها را زیر نظر دارند.»

لوکاشنکو خاطرنشان کرد که ناتو ۳۲۰۰۰ سرباز، ۱۰۰۰ تانک و خودروی زرهی و ۲۳۵ هواپیما و بالگرد را در نزدیکی مرزهای روسیه و بلاروس بسیج کرده است.