به گزارش خبرگزاری مهر ، این لیزر نور را در نقطه ای به قطر تنها 30 نانومتر متمرکز می کند و به گفته دانشمندان با توجه به ویژگیهایی که از آن برخوردار است می تواند ابزاری مهم و موثر برای تولید هارد دیسکهایی با ظرفیت فوق العاده تلقی شود.

این لیزر جدید در دانشگاه کالیفرنیا در ریورساید و دانشگاه هوستون در تگزاس ارایه شده است. محققان این پروژه بی سابقه گفتند : این لیزر جدید می تواند به تولید هارد دیسکهایی با قابلیت ذخیره سازی 10 ترابیت اطلاعات در یک اینچ مربع منجر شود.

بر اساس گزارش تکنولوژی ریویو، هارد دیسکهای امروزی تنها می توانند تا 200 گیگابیت اطلاعات را در هر اینچ مربع خود جای دهند که در صورت مقایسه با دستارود جدید محققان در آمریکا، تحولی نوین در دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات صورت گرفته است.

دانشمندان معتقدند با استفاده از این فناوری نوین تولید کنندگان هارد دیسکها می توانند قابلیت تولیدات خود را به میزان باورنکردنی افزایش دهند.

این فناوری جدید از نور و میدانهای مغناطیسی برای ذخیره سازی اطلاعات بر روی هارد دیسک استفاده می کند.