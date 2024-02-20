خروج مالک کوروش کمپانی از کشور ثبت نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرهنگی و اجتماعی و سخنگوی فرماندهی انتظامی کشور سردار "سعید منتظر المهدی" در گفتگو با خبرنگاران در نمایشگاه مطبوعات در خصوص پرونده "کوروش کمپانی" گفت: پلیس تا قبل از این دو بار این شرکت را پلمب کرده بود یکی به دلیل کشف حجاب کارکنان و دیگری به دلیل عدم داشتن مجوزهای لازم بود.

سخنگوی پلیس تصریح کرد: در حین فعالیت کوروش کمپانی، این شرکت به دلیل عدم رعایت موازین اسلامی پلمب شد که در ادامه با درخواست مکرر مشتریان و مردم که سرمایه خود را در اختیار این شرکت قرار داده بودند این شرکت رفع پلمب شد اما در ادامه مأموران پلیس پی بردند که این شرکت مجوزهای لازم را برای انجام کسب و کار ندارد که دوباره این شرکت پلمب شد.

سردار منتظر المهدی تصریح کرد در ادامه دوباره با دستور مقام قضائی به دنبال درخواست‌های مردمی که نگران پول خود و انجام تعهد شرکت بودند این شرکت رفع پلمب گردید صرفاً برای تعهد به تعهدات و البته از انجام هرگونه ثبت درخواست جدید از مشتریان منع شد.

سخنگوی پلیس در پاسخ به دیگر پرسش در این خصوص که آیا در این زمان مدیرعامل این شرکت در محل حضور داشته یا خیر گفت: آن موقع نیز این فرد حضور نداشت و فرد دیگری به نمایندگی شرکت را اداره می‌کرد.

وی در خصوص تردد مدیر این شرکت از فرودگاه‌های بین‌المللی گفت: این فرد از هیچ فرودگاه و مرز هوایی کشور تردد نداشته و آخرین بار در سال ۹۲ یک بار خروج به کشور ترکیه داشته که چند روز بعد وارد کشور شد و گذرنامه وی ابتدا در سال ۹۲ که سن وی زیر ۱۸ سال بوده با رضایت پدر صادر و در سال ۹۷ گذرنامه وی منقضی شده است.

سردار منتظر المهدی در خصوص دستگیری و اعلان قرمز این فرد گفت برای ثبت و درخواست اعلان قرمز باید ابتدا شکایت ثبت شده باشد و بر اساس شکایت دستگاه قضائی حکم جلب صادر که بتوان برای دستگیری این فرد از طریق پلیس بین‌الملل اقدام کرد که طبیعتاً در ادامه به دنبال ثبت شکایت مالباختگان و پیگیری مقام قضائی می‌توان برای این فرد اعلان قرمز صادر و پیگیری‌های لازم را انجام داد.