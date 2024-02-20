به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سرزمین‌های اشغالی برای چندمین بار پس از آغاز عملیات «طوفان الاقصی» در هفتم اکتبر سال گذشته میلادی شاهد برگزاری تظاهرات اعتراضی علیه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و کابینه وی است.

تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که خانواده‌های اسیران صهیونیست نزد مقاومت در غزه بار دیگر دست به تظاهرات زده‌اند. این شهرک‌نشینان تظاهرات اعتراضی خود را در تل آویو برگزار کرده‌اند.

رسانه‌های عبری زبان گزارش دادند که برخی اعضای خانواده‌های اسیران صهیونیست نزد مقاومت در غزه خیابان روبروی «الکریا» در تل‌آویو را مسدود کرده‌اند.

خانواده‌های اسیران صهیونیست نزد مقاومت در غزه خواستار امضای فوری توافق تبادل اسیران با مقاومت فلسطین جهت آزادی آن‌ها هستند.

این در حالی است که کمی پیش‌تر بتسییل اسموتریچ وزیر تندرو دارایی رژیم صهیونیستی در سخنانی اعلام کرد: مهم‌ترین موضوع برای ما بازگشتن اسیران به هر قیمتی نیست، بلکه موضوع مهم نابودی حماس است.

اسموتریچ ادامه داد: کسانی که خواهان امضای توافق تبادل اسیران به هر قیمتی هستند، برای اسرائیل زیان به ارمغان می‌آورند و احتمال بازگرداندن اسیران را کاهش می‌دهند.

گفتنی است با تداوم جنگ علیه نوار غزه و عدم کسب هرگونه دستاورد نظامی از سوی رژیم صهیونیستی انتقادها در سرزمین‌های اشغالی علیه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این رژیم و کابینه وی شدت گرفته است. مخالفان نتانیاهو وی را به خریدن وقت برای باقی‌ماندن در قدرت جهت فرار از محاکمه در پرونده‌های قضائی اقامه‌شده علیه او متهم می‌کنند. علاوه بر این خانواده‌های اسیران صهیونیست خواهان آن هستند که رژیم صهیونیستی بدون اتلاف وقت و به هر قیمتی اسیران صهیونیست نزد مقاومت را در جریان توافق با مقاومت فلسطین آزاد کند و از ادامه حمله‌های بی فایده به نوار غزه که علاوه بر کشتار فلسطینیان کشتار این اسیران را نیز در پی دارد دست بردارد.