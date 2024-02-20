به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، عملیاتهای گروههای مقاومت فلسطین در نوار غزه علیه نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد.
گردانهای قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) اعلام کرد که گروهی متشکل از ۶ نظامی ارتش رژیم صهیونیستی را که در یکی از خانههای منطقه «بلوک ج» در غرب شهر خانیونس سنگر گرفته بودند با بسته انفجاری هدف قرار داده و این نظامیان صهیونیست را به هلاکت رسانده یا زخمی کرده است.
همچنین گردانهای قسام از درگیری با گروهی از نظامیان ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی در شهرک الزیتون و از پای درآوردن یک نظامی صهیونیست از نزدیکترین فاصله ممکن خبر داد.
علاوه بر این مبارزان قسام موفق شدند ۳ تانک مرکاوای ارتش رژیم صهیونیستی را در جنوب شهرک الزیتون با گلوله «یاسین ۱۰۵» هدف قرار دهند.
همچنین گردانهای قسام از انتقال نظامیان صهیونیست به هلاکترسیده و زخمیشده در نبردهای جاری در شهرک الزیتون توسط بالگردهای ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد.
گردانهای قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) نیز اعلام کرد که گروهی متشکل از ۶ نظامی ارتش رژیم صهیونیستی را که در یکی از خانههای اردوگاه غربی خانیونس سنگر گرفته بودند با گلوله «تی پی جی» هدف قرار داده و این نظامیان صهیونیست را به هلاکت رسانده یا زخمی کرده است.
علاوه بر این مبارزان گردانهای قدس در عملیاتی مشترک با گروهان «عمر القاسم»، نظامیان و جنگافزارهای ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک «الزیتون» واقع در جنوب شرق غزه را با راکتهای «۱۰۷» هدف قرار دادند.
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