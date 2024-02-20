سفر سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران امشب (سه‌شنبه) برای تماشای بازی تیم سپاهان ایران برابر الهلال عربستان به این کشور سفر می‌کند.

قلعه‌نویی ضمن نظارت بر عملکرد بازیکنان نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا در این دیدار، از ورزشگاه تازه تأسیس باشگاه الهلال و امکانات این باشگاه سعودی بازدید خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال الهلال و سپاهان شامگاه پنج‌شنبه ۳ اسفند از ساعت ۲۱:۳۰ رو در روی هم قرار می‌گیرند. در دیدار رفت الهلال توانست با نتیجه ۳ بر یک سپاهان را شکست دهد.