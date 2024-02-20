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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۲۲:۱۱

یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا؛

سفر سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به عربستان

سفر سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به عربستان

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برای تماشای دیدار سپاهان و الهلال عازم ریاض شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران امشب (سه‌شنبه) برای تماشای بازی تیم سپاهان ایران برابر الهلال عربستان به این کشور سفر می‌کند.

قلعه‌نویی ضمن نظارت بر عملکرد بازیکنان نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا در این دیدار، از ورزشگاه تازه تأسیس باشگاه الهلال و امکانات این باشگاه سعودی بازدید خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال الهلال و سپاهان شامگاه پنج‌شنبه ۳ اسفند از ساعت ۲۱:۳۰ رو در روی هم قرار می‌گیرند. در دیدار رفت الهلال توانست با نتیجه ۳ بر یک سپاهان را شکست دهد.

کد مطلب 6033264
بهنام روان پاک

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    نظرات

    • امیر IR ۲۲:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      قلعه نوعی هم به بهانه دیدن بازی دور دنیا را با پول مردم می گرده سپاهان همون تیم است که هفته قبل تواصفهان بازی کرده چرا تواصفهان بازی را ندیدی حتما باید بری یه کشور دیگه؟ بازی تیم فوتبال ساحلی را هم رفته دیده ،اخه تورا به ساحلی چه؟ بازیکن تیم ملی از توشون می خوای پیدا کنی؟باپول مالیات ملت

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