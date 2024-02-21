غیبت دو بازیکن الهلال برای دیدار با سپاهان قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال الهلال عربستان و سپاهان ایران در دور برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا باید شامگاه پنج‌شنبه از ساعت ۲۱:۳۰ در ورزشگاه کینگ دام آرنا ریاض به مصاف هم بروند. در دیدار رفت نماینده عربستان موفق شد با نتیجه ۳ بر یک سپاهان را شکست دهد و حالا این تیم دست بالاتر را در دیدار برگشت خواهد داشت.

با اعلام باشگاه الهلال «محمد البریک» مدافع و «محمد العویس» دروازه‌بان این تیم به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیم خود در این بازی نیستند. البریک دچار مصدومیت عضلانی شده و العویس هم به تازگی کمر خود را جراحی کرده است و هنوز شرایط حضور در زمین بازی را پیدا نکرده است.

البریک همچنین دیدارهای الهلال برابر الاتفاق و الاتحاد در لیگ حرفه‌ای عربستان را از دست خواهد داد.