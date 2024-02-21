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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۸:۲۶

یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا؛

غیبت دو بازیکن الهلال برای دیدار با سپاهان قطعی شد

غیبت دو بازیکن الهلال برای دیدار با سپاهان قطعی شد

دو بازیکن تیم فوتبال الهلال عربستان به دلیل مصدومیت نمی توانند تیم خود را در بازی با سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا همراهی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال الهلال عربستان و سپاهان ایران در دور برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا باید شامگاه پنج‌شنبه از ساعت ۲۱:۳۰ در ورزشگاه کینگ دام آرنا ریاض به مصاف هم بروند. در دیدار رفت نماینده عربستان موفق شد با نتیجه ۳ بر یک سپاهان را شکست دهد و حالا این تیم دست بالاتر را در دیدار برگشت خواهد داشت.

با اعلام باشگاه الهلال «محمد البریک» مدافع و «محمد العویس» دروازه‌بان این تیم به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیم خود در این بازی نیستند. البریک دچار مصدومیت عضلانی شده و العویس هم به تازگی کمر خود را جراحی کرده است و هنوز شرایط حضور در زمین بازی را پیدا نکرده است.

البریک همچنین دیدارهای الهلال برابر الاتفاق و الاتحاد در لیگ حرفه‌ای عربستان را از دست خواهد داد.

کد مطلب 6033379
بهنام روان پاک

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