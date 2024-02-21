قیمت بالای بلیت صدای هواداران الهلال را در آورد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال الهلال و سپاهان در دور برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا باید شامگاه پنج‌شنبه ۳ اسفند در ورزشگاه کینگ دام آرنا به مصاف هم بروند. در دیدار رفت الهلال موفق شد با نتیجه ۳ بر یک سپاهان را شکست دهد و حالا خیال این تیم بابت صعود به مرحله بعدی تا حدود زیادی راحت شده است.

بلیت این بازی توسط مسؤولان الهلال بین ۱۱۵ تا ۵,۵۷۰ ریال سعودی قیمت گذاری شده است که همین موضوع باعث ناراحتی هواداران عربستانی شده و آنها بابت قیمت بالای این بلیت از مسؤولان گلایه مند هستند.

الهلال به دنبال تداوم شکست ناپذیری خود در این بازی است تا رکورد جدیدی را به نام خود به ثبت برسانند. این بازی در ساعت ۲۱:۳۰ برگزار می‌شود.