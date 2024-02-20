عدم جانبداری از کاندیدای خاص یکی از راهبردهای دانشگاه ارومیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، احد علیجانپور روز سه شنبه در تبیین برنامه‌های دانشگاه ارومیه در ایام انتخابات گفت: با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و نقش مهم دانشگاه‌ها در تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه و ارتقای مشارکت سیاسی، «بسته سیاستی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری» توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری تدوین شده است.

علیجانپور بیان کرد: این بسته عملیاتی جهت راهبری فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی دانشگاهیان بر اساس راهبردهای چهارگانه رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر «مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت» تدوین شده است.

وی در خصوص حضور کاندیداها در دانشگاه گفت: یکی از راهبردهای اصلی دانشگاه در زمینه انتخابات رعایت عدالت و عدم جانبداری از یک کاندیدای خاص است. به همین جهت حضور تمامی کاندیداها در برنامه‌های سیاسی دانشگاه در نظر گرفته خواهد شد و هر یک که دعوت تشکل‌ها را بپذیرد می‌تواند در دانشگاه حضور یابند؛ حتی جهت ارائه گزارش نمایندگان فعلی ارومیه نیز ما بر تشکل‌های سیاسی دانشگاه تاکید نموده ایم که هر سه نماینده در دانشگاه حضور یابند.