به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال ایران در حالی عصر امروز با برگزاری چهار دیدار در شهرهای مختلف برگزار می‌شود که مدعیان قهرمانی دنبال راهی برای صعود به بالای جدول هستند و تیم‌های نیمه پایین جدول هم پیروزی را برای خروج از منطقه بحران می‌خواهند.

گل گهر سیرجان - پیکان

برد سه امتیازی گل گهر در اهواز مقابل فولاد کافی بود تا مارینوس اوزونیدیس با صعود به رتبه ششم جدول نشان دهند تیمی کم نوسان تر از نیم فصل اول را راهی رقابت‌ها کردند. این در حالی است که پیکان با رضا عنایتی همچنان نگران از وضعیت خود است.

سیرجان در حالی آماده این بازی از ساعت ۱۴:۳۰ است که کوچک‌ترین اشتباه می‌تواند خودروسازان را در سراشیبی سقوط به قعر جدول قرار دهد. گل گهر هم فرصت طلایی کسب سه امتیاز خانگی را دارد تا بتواند با بهبود جایگاه خود شانس کسب سهمیه فصل آینده لیگ نخبگان آسیا را کسب کنند.



استقلال خوزستان- آلومینیوم اراک

بدون شک برد شگفت انگیز آلومینیوم اراک مقابل پرسپولیس در هفته گذشته بار دیگر نگاه‌ها را سمت مجتبی حسینی و شاگردانش جلب کرده است. تیمی که حالا با ۲۵ امتیاز جایگاهی بهتر را در جدول دنبال می‌کند. آنها میهمان استقلال خوزستانی خواهند بود که با توجه به تغییرات زمستانی چهره‌ای کاملاً متفاوت به خود گرفته اند. تیمی که به سختی توانست مقابل شمس آذر قزوین در هفته گذشته مساوی کند تا حالا از باخت‌های متوالی نیم فصل اول خود فاصله گرفته و دنبال شروعی جدید برای رهایی از قعر جدول لیگ بیست و سوم باشند.



نساجی مازندران - مس رفسنجان

قائمشهر بار دیگر میزبانی خود را مقابل مس رفسنجانی انجام می‌دهد که رفته رفته با تفکرات محرم نویدکیا آشنا می‌شود. لوکاس آلکاراز که برای چهارمین بازی روی نیمکت نساجی می‌نشیند همچنان حسرت کسب پیروزی با تیمش را در حالی دارد که محمدرضا ترابی هافبک جوان خود را در اختیار ندارد. او که اصلاً دوست ندارد مورد هجوم انتقاد هواداران و پیشکسوتان نساجی قرار بگیرد چاره‌ای جز برون مس ندارد.

از سوی دیگر رفسنجانی‌ها هم با وجود شایعه جدایی محمد خدابنده لو قرار است از بازیکن مورد علاقه پرسپولیس استفاده کند تا بتواند دست پر از قائمشهر بیرون بیاید.

بازی بزرگ بدون صدا است!

مهم‌ترین بازی هفته هفدهم از ساعت ۱۷:۱۵ امروز بین پرسپولیس و تراکتور در حالی برگزار می‌شود که همچنان آرای انضباطی غیر معمول باعث سکون صندلی تماشاگران شده است. دو تیم پرطرفدار فوتبال کشور در سکوت سرد استادیوم آزادی قرار است به مصاف یکدیگر بروند.

پرسپولیس با شکست هفته گذشته مقابل آلومینیوم اراک وضعیتی غیر قابل مقایسه با دوران قهرمانی اش در آغاز دور برگشت لیگ برتر پیدا کرده است.

آنها حالا با ۳۰ امتیاز و فاصله پنج امتیازی نسبت به استقلالِ صدرنشین مقابل تراکتوری قرار می‌گیرند که پس از ۵۳ روز در لیگ برتر بازی می‌کند و هدفی جز استفاده از ضعف‌های فنی و تاکتیکی اوسمار ویه را و شاگردانش در پرسپولیس ندارد.

از سوی دیگر پرسپولیس با وجود جذب عبدالکریم حسن، عیسی آل کثیر، ابوالفضل بابایی و اوستون ارونوف منتظر باز شدن پنجره از سوی فیفا برای ثبت قرارداد آنها و دریافت کارت بازی آنهاست.

این در حالی است تراکتور در نیم فصل توانست سجاد آشوری، رحمان جعفری، سعید ایرانخواه و میلوش دلتیچ را جذب کرده و در صورت نیاز خمز مقابل پرسپولیس بازی دهد.

حالا باید دید یخ پرسپولیس با اوسمار در لیگ برتر باز می‌شود یا تراکتور با عطش بازی کردن در تقویم رسمی لیگ برتر می‌تواند دردسری جدید برای آنها ایجاد کند.

برنامه بازی‌های امروز هفته هفدهم لیگ برتر به شرح زیر است:

* گل گهر سیرجان - پیکان؛ ساعت ۱۴:۳۰

* استقلال خوزستان - آلومینیوم اراک؛ ساعت ۱۶

* نساجی مازندران- مس رفسنجان؛ ساعت ۱۶:۳۰

‌* پرسپولیس- تراکتور؛ ساعت ۱۷:۱۵