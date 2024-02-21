نقش مسجد در مثلث طلایی تربیت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدحسین پورثانی، در مراسم رونمایی از پوستر هفته امور تربیتی و تربیت اسلامی که با حضور تعدادی از دانش آموزان مدرسه شهید فرهنگیان در مسجد جامع ولنجک برگزار شد با بیان اهمیت نقش مساجد در نظام تعلیم و تربیت، اظهار کرد: مساجد هم محل تربیت هم محل تعلیم هستند؛ نسخه شفابخش فضای آموزش و پرورش، ارتباط بین مسجد، مدرسه و منزل است این مثلث طلایی کلید حل مشکلات خواهد بود.

پورثانی گفت: یکی از بهترین فضاهای تربیتی مسجد است؛ در سند تحول بنیادین بر تنوع موقعیت‌های یادگیری تاکید شده است، با یک برنامه ریزی منسجم بتوانیم دستور اکید دین اسلام را در پیوند مدرسه و مسجد انجام دهیم.

در این مراسم با حضور دانش آموزان، از پوستر هفته امور تربیتی رونمایی شد.