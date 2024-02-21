اجرای پویش های نذر مهدی(عج) و تخفیفات نیمه شعبان در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی صبح چهارشنبه در جلسه اعیاد شعبانیه استان تهران طی سخنانی از حضور حماسی مردم عزیز و انقلابی این استان در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن و همکاری دستگاه‌ها و فعالان مردمی تقدیر کرد و خلق این حماسه بزرگ که مدال پر افتخار رضایت ولی امر را به همراه داشت را تبریک گفت.

وی عید بزرگ نیمه شعبان را از مهمترین اعیاد دانست که به صورت مردمی اداره شده و اضافه کرد: این عید همواره مورد توجه بوده است، همه دستگاه‌ها وظیفه دارند در جهت تقویت این حضور مردمی تلاش کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران اضافه کرد: جشن‌های نیمه شعبان امسال با شعار مهدویت، مشارکت و مقاومت برگزار می‌شود.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان تهران با اشاره به برگزاری مراسم احیای شب نیمه شعبان در برخی مساجد این استان، از جمله احیای قرآنی در مسجد صدوق شهرری افزود: برنامه احیای شب نیمه شعبان باید فراگیرتر شود و مساجد در این رابطه اهتمام ورزیده و صدا و سیما جهت پخش مستقیم مراسم احیا برنامه ریزی کند.

وی گفت: اجرای ندای لبیک یا مهدی و دعای فرج در شب نیمه شعبان در ساعت ۲۱ و پخش آن از بلندگوهای مساجد و بقاع متبرکه، نورافشانی در سطح استان تهران و محلات و مناطق تهران و برگزاری برنامه‌های ویژه در مساجد و مهدیه‌ها، برپایی ایستگاه‌های صلواتی و جشن‌های میدانی و شادپیمایی، پویش‌های نذر مهدی (عج)، تخفیف و فضاسازی مناسب در سطح خیابان‌ها و محله‌ها، حضور علاقمندان در مراسم با شکوه جیش القدس در جمکران و مسابقات فرهنگی و اجرای سرود از جمله برنامه‌هایی است، که در نیمه شعبان اجرا خواهد شد.