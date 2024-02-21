به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرلشکر «سید عبدالرحیم موسوی» فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، امروز در دانشگاه دافوس و در آئین اختتامیه سی و سومین دوره دانش‌آموختگی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا و تبریک اعیاد شعبان و میلاد با سعادت حضرت صاحب الزمان (عج) اظهار کرد: خدواند متعال را سپاسگزاریم که جمعی از همرزمان این مقطع تحصیلی را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند. دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش در سال‌های اخیر پیشرفت‌های بسیاری داشته و امید را برای داشتن ارتش بهتر بیشتر می‌کند که جای قدردانی و تشکر دارد.

وی افزود: چشم امید سازمان به شما دانش‌آموختگان این است که چشم امید و عامل پیشرفت ارتش شوید. روند توسعه جهانی، رویکرد تحولی و مدیریت را می‌طلبد و با توجه به تجهیزات پیشرفته که به ارتش ملحق شده، می‌طلبد که شما فرماندهان و مسؤولان دفاعی روش‌های جدید را پیش بگیرد تا در مأموریت‌های خود موفق باشید.

سرلشکر موسوی نیروی انسانی را مهم‌ترین عوامل موفقیت هر سازمانی دانست و گفت: فرماندهان باید با بهره‌مندی از دانش روز به بهترین شکل ممکن، از این سرمایه مهم حفاظت کنند.

فرمانده کل ارتش با اشاره به جنایات گسترده رژیم صهیونیستی در غزه گفت: دنیا بیش از پنج ماه است که شاهد جنایت رژیم کودک‌کُش صهیونیستی در غزه است که با همکاری و حمایت آمریکا انجام می‌شود؛ آنچه در عملیات طوفان‌الاقصی و مقاومت بعد از آن رخ داد، موجب شده که رژیم صهیونیستی دیوانه‌وار دست به جنایت و کشتار بزند تا کمی بر عمر منحوس خود اضافه کند اما قطعاً مقاومت، شکست‌های پی در پی را برای این رژیم رقم می‌زند.

وی با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری گفت: قطعاً با حضور پُر شور و گسترده مردم در پای صندوق‌های رأی، برگ زرین دیگری در تاریخ پُر افتخار ایران اسلامی رقم خواهد خورد و چشم بدخواهان این مرز و بوم، کور خواهد شد.