برخی با تاختن به جامعه پزشکی دنبال شُهرت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس زاده، در دومین کنگره بین المللی حقوق سلامت، افزود: حقوق بیماران شامل مسائل متعددی است که بخشی از آن در حوزه قصور یا جرایم پزشکی است و باید اشاره کنم از کل شکایات در باب قصور یا جرایم پزشکی، حدود ۴۵ درصد به تشکیل کیفرخواست می‌انجامد که از این تعداد در بیش از ۸۰ درصد موارد رأی به نفع بیمار صادر شده است. در عین حال در مسیر دفاع از حقوق معنوی بیماران و رعایت اخلاق پزشکی و شأن بیمار و موضوعاتی نظیر حریم خصوصی بیماران هم منشور اخلاق حرفه‌ای تدوین و تصویب شده است که بر مبنای آن هم اگر حقوق بیماران رعایت نشود می‌توان از حق بیمار دفاع کرد.

وی ادامه داد: اما در حوزه دفاع از حقوق شاغلین حرف پزشکی اگر بخواهیم بگوییم تمامی اقدامات انجام شده چقدر کافی و جامع و مانع بوده است باید گفت متأسفانه تقریباً هیچ! چرا که هیچ مانعی یا مبنای برخوردی برای حجم عظیم توهین‌ها به جامعه پزشکی در رسانه‌ها و تریبون‌ها وجود ندارد، تا جایی که برای برخی، نواختن و تاختن به جامعه پزشکی، نام آور و شهرت آفرین شده است.

رئیس زاده افزود اگرچه در حوزه الزام هم پیشرفت‌های چندانی نداشته‌ایم، اما در حوزه التزام مشکلات جدی‌تر است. زیربنای التزام آموزش است و هم باید به جامعه پزشکی در خصوص حقوق و شانیت بیماران و مبانی اخلاق پزشکی آموزش مناسب و کافی داد و هم به سیاستگذاران، مسئولان و رسانه‌ها آموزش داد تا حقوق شاغلین حرف پزشکی و جایگاه و شانیت آنان را رعایت کنند.

وی با عنوان این مطلب که رابطه بیمار و پزشک باید از بالا به پایین باشد، گفت: بیمار جایگاه رفیعی دارد و پزشکان باید بدانند که خدمت به بیمار یک برکت و یک نعمت بزرگ است که نباید با او با درشتی و بی رغبتی برخورد کرد. از سوی دیگر مسئولان و سیاستگذاران و رسانه‌ها هم باید بدانند جامعه پزشکی ما خدمات شایانی انجام داده است چه در دوران انقلاب، چه در دوران دفاع مقدس و بعد در دفاع از حرم و به خصوص در دوران کرونا، و نباید به دلیل کج روی و اشتباهات معدودی از این جامعه، کل جامعه پزشکی را مورد حمله قرار داد. در نهایت همه باید کنار هم قرار گرفته و کمک کنند تا روند افتخارآمیز رشد جامعه پزشکی و کادر درمان تداوم یابد و روز به روز افتخارات بیشتری توسط این جامعه به دست آید.