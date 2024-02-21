به گزارش خبرگزاری مهر حجت‌الاسلام سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات صبح امروز چهارشنبه دوم اسفند ۱۴۰۲ در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بازگشت اموال مردم توسط سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه را به همه مردم تبریک می‌گویم. کار مهمی بود که اموال مردم برگشت و این حادثه ارزشمندی برای مردم بود.

وی درباره جاسوس‌های اسرائیلی که از ۲۸ کشور مختلف دستگیر شدند گفت: اطلاعیه‌اش را که دادیم، کشورهایش را هم اعلام کردیم، جزئیات آن هم معلوم است و بعضی از اخبار دنیا را هم اگر پیگیری کنید بعضی کشورها خودشان اعلام می‌کنند.

وزیر اطلاعات در ادامه درباره عملکرد و دستاوردهای وزارت اطلاعات یادآور شد: این را باید از مردم بپرسید ولی ما آنچه را که در توانمان بود انجام دادیم. در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان داده شد که به لطف خدا با همکاری و هم‌افزایی واحدها و مجموعه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور در کمال امنیت برگزار شد.

خطیب همچنین تاکید کرد: ان‌شاءالله که انتخابات هم در کمال امنیت برگزار می‌شود. نکته مهمی که وجود دارد این است که امروز داعشی که از حکمرانی مأیوس شده در منطقه سرگردان است و آمریکا و رژیم صهیونیستی و عوامل آنها در جهت اقدامات تروریستی در حال بهره‌برداری از آنها هستند.

وی اظهار داشت: با کمک وزارت کشور و حضور همه مردم ایران امنیت انتخابات برقرار خواهد شد.

وی افزود: بازگشت اموال مردم با کمک سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قوه قضائیه را به همه مردم ایران تبریک می‌گویم و این اتفاق ارزشمندی برای کشور بود.