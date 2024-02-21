  1. سیاست
  2. دولت
۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۴۵

خطیب در حاشیه جلسه دولت:

امنیت انتخابات با کمک وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات برقرار می‌شود

امنیت انتخابات با کمک وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات برقرار می‌شود

وزیر اطلاعات با تبریک بازگشت اموال بابک زنجانی به مردم توسط سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه، عنوان کرد: کار مهمی صورت گرفت که اموال مردم برگشت و این حادثه ارزشمندی برای مردم بود.

به گزارش خبرگزاری مهر حجت‌الاسلام سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات صبح امروز چهارشنبه دوم اسفند ۱۴۰۲ در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بازگشت اموال مردم توسط سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه را به همه مردم تبریک می‌گویم. کار مهمی بود که اموال مردم برگشت و این حادثه ارزشمندی برای مردم بود.

وی درباره جاسوس‌های اسرائیلی که از ۲۸ کشور مختلف دستگیر شدند گفت: اطلاعیه‌اش را که دادیم، کشورهایش را هم اعلام کردیم، جزئیات آن هم معلوم است و بعضی از اخبار دنیا را هم اگر پیگیری کنید بعضی کشورها خودشان اعلام می‌کنند.

وزیر اطلاعات در ادامه درباره عملکرد و دستاوردهای وزارت اطلاعات یادآور شد: این را باید از مردم بپرسید ولی ما آنچه را که در توانمان بود انجام دادیم. در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان داده شد که به لطف خدا با همکاری و هم‌افزایی واحدها و مجموعه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور در کمال امنیت برگزار شد.

خطیب همچنین تاکید کرد: ان‌شاءالله که انتخابات هم در کمال امنیت برگزار می‌شود. نکته مهمی که وجود دارد این است که امروز داعشی که از حکمرانی مأیوس شده در منطقه سرگردان است و آمریکا و رژیم صهیونیستی و عوامل آنها در جهت اقدامات تروریستی در حال بهره‌برداری از آنها هستند.

وی اظهار داشت: با کمک وزارت کشور و حضور همه مردم ایران امنیت انتخابات برقرار خواهد شد.

وی افزود: بازگشت اموال مردم با کمک سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قوه قضائیه را به همه مردم ایران تبریک می‌گویم و این اتفاق ارزشمندی برای کشور بود.

کد مطلب 6033578
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها