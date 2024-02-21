به گزارش خبرنگار مهر، شمس‌الدین فرزادی پور مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران امروز (۲ اسفندماه) در نشست خبری با بیان اینکه اقدامات شایسته‌ای در این شرکت هواپیمایی انجام شده است، گفت: از ابتدای مدیریت تا به امروز بالغ بر ۲ هزار و ۸۴۴ مصوبه توسط هیأت مدیره به تصویب رسیده و آنچه که رخ داده تلاش گروهی ایران ایر است.

مدیرعامل ایران ایر در ادامه تاکید کرد: اولویت ابتدایی از شروع کار در این مجموعه، توسعه ناوگان بود و امیدوارم شاهد توسعه ناوگان هما باشیم. عملکرد خوب هما منجر به کاهش تاخیرها و ابطال پروازها شده و تمام موضوعات کاری و عملیاتی این مجموعه بر اساس نیروی انسانی است.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای ورود به این مجموعه شاهد تجمع بازنشستگان بودم اما با تمام تلاش این موضوع را حل کردم. با اصلاح حقوق کارمندان بین ۳ تا ۷ میلیون تومان افزایش حقوق هر کارمند را داشتیم؛ البته سعی کردیم در مجموعه‌های رفاهی برای بازنشستگان خدماتی فراهم کنیم.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفت: در حالی که در سال گذشته در مجموع ۱۰۹ هزار و ۲۴۹ نفر در پروازهای خارجی هما جابه‌جا شدند، این آمار در ۹ ماهه امسال به ۲۴۳ هزار و ۳۸۶ نفر افزایش یافت که حاکی از رشد ۲ برابری است.

وی اظهارداشت: پارسال ۷۱۴ هزار و ۶۹۹ نفر مسافر داخلی را جابه‌جا کردیم که این آمار در ۹ ماهه امسال با رشد پنج درصدی به ۷۵۳ هزار و ۷۴۶ نفر افزایش یافت.

وی گفت: در پروازهای حج تمتع نیز سال گذشته ۴۵ هزار نفر جابه‌جا شده بودند که این آمار تا پایان آذرماه امسال به ۸۷ هزار و ۵۳۰ نفر رسید.

مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در ادامه تاکید کرد: طی ۹ ماه گذشته ۲۵ موتور هواپیما تعویض شده و بر اساس برنامه ریزی انجام شده بنا بود تا امسال ۵ فروند هواپیمای ATR وارد چرخه شود که به دلیل مشکل پیش آمده برای تأمین قطعه احتمالاً با تأخیر دو ماهه این هدف‌گذاری محقق خواهد شد.