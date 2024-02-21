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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۰۷

اهمیت توسعه ناوگان/ تعمیر هواپیماهای خارجی توسط ایران‌ایر

اهمیت توسعه ناوگان/ تعمیر هواپیماهای خارجی توسط ایران‌ایر

مدیرعامل ایران‌ایر گفت: چندین موتور و هواپیمای خارجی توسط ایران‌ایر تعمیر شده؛ البته توسعه ناوگان هما از اولویت‌های این شرکت است.

به گزارش خبرنگار مهر، شمس‌الدین فرزادی پور مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران امروز (۲ اسفندماه) در نشست خبری با بیان اینکه اقدامات شایسته‌ای در این شرکت هواپیمایی انجام شده است، گفت: از ابتدای مدیریت تا به امروز بالغ بر ۲ هزار و ۸۴۴ مصوبه توسط هیأت مدیره به تصویب رسیده و آنچه که رخ داده تلاش گروهی ایران ایر است.

مدیرعامل ایران ایر در ادامه تاکید کرد: اولویت ابتدایی از شروع کار در این مجموعه، توسعه ناوگان بود و امیدوارم شاهد توسعه ناوگان هما باشیم. عملکرد خوب هما منجر به کاهش تاخیرها و ابطال پروازها شده و تمام موضوعات کاری و عملیاتی این مجموعه بر اساس نیروی انسانی است.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای ورود به این مجموعه شاهد تجمع بازنشستگان بودم اما با تمام تلاش این موضوع را حل کردم. با اصلاح حقوق کارمندان بین ۳ تا ۷ میلیون تومان افزایش حقوق هر کارمند را داشتیم؛ البته سعی کردیم در مجموعه‌های رفاهی برای بازنشستگان خدماتی فراهم کنیم.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفت: در حالی که در سال گذشته در مجموع ۱۰۹ هزار و ۲۴۹ نفر در پروازهای خارجی هما جابه‌جا شدند، این آمار در ۹ ماهه امسال به ۲۴۳ هزار و ۳۸۶ نفر افزایش یافت که حاکی از رشد ۲ برابری است.

وی اظهارداشت: پارسال ۷۱۴ هزار و ۶۹۹ نفر مسافر داخلی را جابه‌جا کردیم که این آمار در ۹ ماهه امسال با رشد پنج درصدی به ۷۵۳ هزار و ۷۴۶ نفر افزایش یافت.

وی گفت: در پروازهای حج تمتع نیز سال گذشته ۴۵ هزار نفر جابه‌جا شده بودند که این آمار تا پایان آذرماه امسال به ۸۷ هزار و ۵۳۰ نفر رسید.

مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در ادامه تاکید کرد: طی ۹ ماه گذشته ۲۵ موتور هواپیما تعویض شده و بر اساس برنامه ریزی انجام شده بنا بود تا امسال ۵ فروند هواپیمای ATR وارد چرخه شود که به دلیل مشکل پیش آمده برای تأمین قطعه احتمالاً با تأخیر دو ماهه این هدف‌گذاری محقق خواهد شد.

کد مطلب 6033586
زهره آقاجانی

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