تعداد نامزدهای مجلس شورای اسلامی در استان ایلام به ۸۸ نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید زرگوش مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری ایلام و دبیر ستاد انتخابات استان روز چهارشنبه ۲ اسفندماه در خصوص آخرین آمار تعداد نامزدهای مجلس شورای اسلامی استان، گفت: از روز گذشته تاکنون با انصراف تعداد دیگری از داوطلبان، تعداد نامزدهای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۲ حوزه انتخابیه ایلام و دهلران به ۸۸ نفر رسید.

دبیر ستاد انتخابات استان ایلام بیان داشت: بدین‌ترتیب تعداد نهایی نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی در کل استان به ۸۸ نفر رسید که از این تعداد ۷۱ نفر مربوط به حوزه‌ی انتخابیه ایلام و ۱۷ نامزد مربوط به حوزه‌ی انتخابیه دهلران می‌باشند.

زرگوش گفت: انتشار آگهی نامزدها براساس فرآیند روزشمار انتخابات امروز چهارشنبه ۲ اسفندماه توسط مراکز حوزه‌ی انتخابیه ایلام و دهلران منتشر و در دسترس عموم قرار گرفت.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری ایلام ادامه داد: از بامداد پنجشنبه ۳ اسفندماه تبلیغات رسمی نامزدهای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از فرآیند اخذ رای و برگزاری انتخابات ادامه خواهد داشت.