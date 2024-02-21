به گزارش خبرگزارش خبرگزاری مهر، «مهرداد بذرپاش» وزیر راه و شهرسازی در جلسه هم اندیشی اعضای مجمع یادگاران شهدای ارتش با تبریک سالروز ولادت حضرت علی اکبر و روز جوان، با اشاره به بیش از ۴۸ هزار شهید در خانواده ارتش، فرزندان شهدا، برای نگهداشتن پرچم انقلاب که خودشان برافراشته‌اند، اولی دانست و اظهار کرد: برخی با سو مدیریت‌های خود به دنبال پشیمان کردن مردم از انقلاب هستند.

وی افزود: دشمنان تلاش می‌کنند که تاریخ ۴۵ ساله انقلاب سیاه و تاریک دیده شود، در حالی که این مقطع تاریخی روشن‌ترین و افتخار آمیزترین دوره است.

ساخت ۲۳۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن برای خانواده‌های نیروهای مسلح

وی در ادامه سخنان خود از عزم جدی وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن نیروهای مسلح خبر داد و گفت: بهترین و بی سابقه ترین تصمیم برای تأمین مسکن خانواده بزرگ ارتش گرفته شده است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه حدود ۲ میلیون و ۲۲۴ هزار واحد نهضت ملی مسکن در سراسر کشور وارد مراحل مختلف ساخت شده است، افزود: بیش از ۲۳۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن برای خانواده‌های نیروی مسلح در مراحل مختلف عملیات ساخت قرار گرفته است.

بذرپاش در پایان بر نقش آفرینی هرچه بیشتر خانواده‌ها در عرصه‌های مدیریتی کشور تاکید کرد.

یادگاران ارتش آماده گره گشایی مشکلات کشورند

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش گفت: ارتش از قبل از انقلاب تا دوران کنونی حیات آن در عرصه‌های مختلف شهید تقدیم انقلاب کرده است.

امیر سرتیپ دوم محمدرضا فولادی با اشاره به شهدای مقاطع مختلف ارتش افزود: بین ۱۲ تا ۲۲ بهمن نزدیک به ۵۰ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

وی اضافه کرد: بین ۲۲ بهمن تا آغاز جنگ تحمیلی نیز ارتش برای مقابله با توطئه‌های تجزیه‌طلبانه بیش از ۷۰۰ شهید را تقدیم انقلاب نوپای اسلامی کرده است.

فولادی به شهدای جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: در دوران جنگ تحمیلی نیز ۴۸۰۴۲ شهید ثبت شده داریم که بیش از ۵۰۰ شهید از این تعداد شهدای ترور هستند.

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش را نماد وحدت و اتحاد مردم دانست و توضیح داد: ارتش با تقدیم شهدای ادیان الهی و اهل سنت، مدافع حرم و مدافع سلامت به نماد وحدت و انسجام ملی تبدیل شده است و فرزندان این شهدا اکنون از سرآمدان جامعه و رهرو راه پدرتن شهید خود هستند.

فولادی در ادامه با اشاره به شکل گیری مجمع یادگاران شهدای ارتش گفت: فرزندان گرانقدر شهدا مانند پدران خود از سرآمدانش جامعه و در جستجوی بارهای بر زمین مانده هستند و جزو جوانانی هستند که داوطلبانه با دعوت از مسئولان اعلام آمادگی می‌کنند که کارهای بر زمین مانده را به سرانجام برسانند. باید از این ظرفیت به خوبی و به نفع جامعه استفاده کرد.

مجمع پیگیر تأمین مسکن یادگاران شهدای ارتش است

رئیس مجمع یادگاران شهدای ارتش نیز در این هم اندیشی گفت: قرار گرفتن فرزندان شهدا در کنار یکدیگر در این مجمع افتخاری است که به آن دست پیدا کرده‌ایم چرا که این اتفاق سبب می‌شود یادگاران شهدا در مسیر ارمان های شهدا حرکت کنند.

امیر قلیچ خانی با اشاره به انتخاب اولین فرزند شهید در تاریخ جمهوری اسلامی در پست وزارت گفت: این باعث افتخار است که اولین فرزند شهید در جمهوری اسلامی اکنون به مرتبه وزارت رسیده است. این موضوع سبب نزدیکی و جمع شدن فرزندان شهدا در عرصه‌های مختلف شده است.

وی با بیان اینکه افتخار و پشتوانه نظام اسلامی رهبر معظم انقلاب و شهدای آن است گفت: اگر امروز عزتی داریم به سبب وجود رهبری عزیز و فرزندان شهدا است.

قلیچ خانی با بیان اینکه مجمع یادگاران شهدای ارتش به نمایندگی از خانواده‌های شهدای ارتش دغدغه‌ها و موضوعاتی دارند که باید به آن توجه شود بیان داشت: برطرف کردن این دغدغه‌ها از مسائلی است که مجمع آن را به شکل جدی دنبال می‌کند.

رئیس مجمع یادگاران شهدای ارتش با بیان اینکه موضوع تامین‌مسکن از اولویت‌ها ودغدغه‌های یادگاران شهدای ارتش است، اضافه کرد: تامین‌مسکن یادگاران شهدای ارتش از موضوعاتی است که انتظار می‌رود وزارت مسکن و شهرسازی در قالب برنامه‌های خود به آن توجه و تسهیلات لازم را در اختیار این قشر قرار دهد.

در این نشست برخی فرزندان شهدای ارتش از جمله صیاد شیرازی، اخلاقی و رستمی در سخنانی با تشریح رویکردها و برنامه‌های مجمع یادگاران شهدای ارتش از آمادگی فرزندان و یادگاران شهدای ارتش برای همفکری و ارائه تجربیات خود برای پیشبرد بهتر امور به دولت تاکید کردند.