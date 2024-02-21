مامور قلابی در ارومیه دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدعلی حقوردیان در این زمینه افزود: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی با معرفی خود به عنوان مأمور دولتی اقدام به کلاهبرداری از برخی شهروندان کرده است رسیدگی به موضوع در دستور مأموران پلیس امنیت عمومی انتظامی استان، قرار گرفت.

وی ادامه داد: با انجام تحقیقات گسترده پلیسی و اشراف اطلاعاتی، در نهایت طی یک عملیات غافلگیرانه متهم شناسایی و دستگیر و به مقر پلیس منتقل شد.

رئیس پلیس امنیت عمومی انتظامی استان تصریح کرد: متهم در تحقیقات به عمل آمده به جرم ارتکابی اعتراف و سپس پرونده جهت رسیدگی تحویل مرجع قضائی شد.

سرهنگ حقوردیان از شهروندان درخواست کرد در مواجه با اینگونه اشخاص فرصت طلب و درخواست‌های غیرقانونی ومشکوک آنها، موضوع را با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ در میان بگذارند.