۲۲۰ هزار سازمان و تشکل مردم نهاد در کشور ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ولیئی صبح چهارشنبه در جلسه شورای توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم نهاد استان در محل استانداری زنجان، گفت: تشکل سازمان‌های مردم نهادها از سال ۱۳۸۰ به صوت جدی در کشور مورد توجه است.

وی ابراز کرد: کمک به وظایف دولت برای رفاه و آسایش مردم، فرهنگ سازی و مطالبه گری از اهداف و رویکردهای تشکیل و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد است.

معاون مشارکت‌های مردمی سازمان امور اجتماعی، گفت: ۲۲۰ هزار سازمان و تشکل مردم نهاد در کشور ثبت شده و بر اساس برآورد انجام شده از لحاظ کارکردی، نیمی از این تشکل‌ها در وضعیت فعال قرار دارند.

ولیئی تاکید کرد: زمینه فعالیت ۸۵ درصد سازمان‌های مردم نهاد کشور در حوزه فرهنگی و اجتماعی است و نزدیک به نیمی از سازمان‌ها و تشکل‌های مردم نهاد در حوزه هیأت‌ها و تشکل‌های زیر مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت می‌کنند.

وی از وجود ۷۳ هزار خیریه در سطح کشور خبر داد و گفت: نقش دولت سیاست گذاری و تسهیل گری است و نباید همه در امور تصدی گری داشته باشد بلکه لازم است از ظرفیت مردمی در انجام کارها بیش از پیش بهره بگیریم.

معاون مشارکت‌های مردمی سازمان امور اجتماعی، با بیان اینکه ۱۱ هزار تشکل و سمن نیز در حوزه وزارت کشور قرار می‌گیرد که در سطوح مختلف استانی، ملی و بین المللی فعالیت دارند، افزود: داشتن خروجی فعالیت تشکل‌های مردم نهاد مؤلفه مهم است و علاوه بر پیگیری و رصد آن، فراهم کردن زمینه برای شکل گیری تشکل‌های جدید نیز در دستور کار است.