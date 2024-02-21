تشریح برنامه های نیمه شعبان در مسجد مقدس جمکران

حجت الاسلام مهدی حسینآبادی در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جشنهای نیمه شعبان با بهرهگیری از ظرفیتهای ملی برگزار میشود، افزود: زیرساختهای رفاهی، امنیتی، خدماتی این ایام در راستای ظرفیتهای ملی خواهد بود و ارگانهایی نظیر سپاه، فرماندهی انتظامی، ستاد مردمی، هلال احمر و … نیز پایکار خواهند بود.
معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران از تشکیل قرارگاه نیمه شعبان این مسجد و ۱۵ کمیته عملیاتی در این راستا خبرداد و بیان داشت: ستاد تسهیلات زائرین نیز به ریاست استاندار تشکیل شده است.
وی در ادامه از تشکیل کمیته اسکان و ستادهای اسکان در حرم مطهر، آموزش و پرورش و جمکران خبر داد و عنوان داشت: ظرفیت مدارس، نمازخانهها، مساجد، حسینیهها، تکیهها و ورزشگاهها برای اسکان زائران دیار کریمه اهل بیت درنظر گرفته شده است.
معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران ابراز داشت: تاکنون بیش از ۷۰ برنامه فرهنگی در دستور کار قرار داد که این برنامهها از میلاد امام حسین (ع) آغاز و تا ۸ اسفندماه ادامه دارد.
حجت الاسلام حسینآبادی اذعان داشت: امسال پویشهایی در ایام نیمه شعبان اجرا خواهد شد که «روز امید» به عنوان نخستین پویش ایام ولادت حضرت قائم (عج) آغاز بکار میکند.
یکهزار و ۱۹۰ زوج در ایام شعبانیه راهی خانه بخت میشوند
وی گفت: یکهزار و ۱۹۰ زوج در ایام شعبانیه راهی خانه بخت میشوند و کاشت نهال، مسابقات کتابخوانی، جشنوارههای مختلف از دیگر برنامههای این ایام میباشد.
معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران ادامه داد: امسال نیز آئین خطبهخوانی در مسجد مقدس جمکران روز سهشنبه اول اسفندماه برگزار میشود و در ادامه این برنامهها جشن تکلیف پسران روز پنجشنبه ۳ اسفندماه برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام حسینآبادی اضافه کرد: امسال میزبان ۲۰ هزار نفر از مردم اصفهان و کردستان در جشنهای اعیاد شعبانیه خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه در این بازه زمانی در حوزههای علمی نشست مهدویت «نوشناسی مهدویت» را خواهیم داشت، بیان کرد: نشست ویژه مهدویت در این ایام با اهتمام و کوشش مجموعه انتشارات مسجد مقدس جمکران با موضوع فلسفه تاریخ و مهدویت برگزار میشود.
معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران یادآور شد: امسال همایشی تحت عنوان «نرجسانه» با حضور ۳ هزار نفر از بانوان فعال مهدوی و همایش دیگری نیز باحضور مادران و دختران برگزار میشود.
حجت الاسلام حسینآبادی اظهار کرد: اجتماع عظیم جیش القدس و حامیان مردم غزه در صحن امام مهدی (عج) مسجد مقدس جمکران با حضور برخی از سران جبهه مقاومت از ساعت ۱۶ برگزار خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: برگزاری مراسم نورافشانی در بامداد ۱۵ ماه شعبان، مراسم احیای شعبانیه ویژه برادران و خواهران، محفل قرآنی و آئین شعر مهدوی از دیگر برنامههای ایام نیمه شعبان خواهد بود.
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