اجرای نـمایـش«منجی» آغاز شد/ اعلام جزییات یک پروژه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط فرهنگسرای شهید سلیمانی، نمایش «منجی» به نویسندگی و کارگردانی علی یاری و تیم بازیگران نوجوان او تا چهارم اسفند با حمایت مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۷ در سینما بهاران روی صحنه می رود.

این نمایش روایت نوجوانی است که جشن های نیمه شعبان را مایه دردسر و مزاحمت محله می‌داند و در سیری درونی به معرفتی نسبت به انتظار مردم به ظهور منجی آخر الزمان (عج) آشنا می شود. ضمن اینکه پرداختن به صحنه انفجار در مزار شهدای کرمان از بخش های این نمایش است.

نمایش «منجی» سومین نمایش این گروه است که به همت نوجوانان و تازه بازیگران منطقه ۱۷ اجرا می شود.

این گروه پیش از این نمایش آیینی «توبه» را با پرداختن به موضوع جناب حر و نمایش «اسیر هندی» را درباره فضه کنیزه حضرت فاطمه(س) روی صحنه برده بود.

کارگردانی این نمایش برعهده علی یاری است و لیدا اختیاری دستیاری کارگردان را برعهده دارد. این در حالی است که پوریا حسنی، مهدی بنفشه، ارسلان زارع، محمدرضا نفری، سجاد سلحشور، ابوالفضل فاتحی، محمدمهدی حسنی، محمدطه دهقان، محمدامین ملکی، محمدعرفان عبدی، امیرعلی خیری، مهدی محمد خانی، زینب سلطانی، ملیکا قاسمی، کوثر کمالی، فاطمه سلطانی، فاطمه داداشی، باران قاسمی، امیرعلی حسینی، محمدمهدی قاسمی و محمدطاها امینی در این نمایش ایفای نقش می‌کنند.

سینما بهاران در بزرگراه آیت الله سعیدی، میدان بهاران، بوستان بهاران واقع شده است.