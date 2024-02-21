به گزارش خبرنگار مهر، رضا یزدانی ملی‌پوش سابق کشتی ایران و دارنده ۲ مدال طلا و ۲ برنز جهان از سوی رئیس فدراسیون فرانسه برای حضور در یک اردوی ۱۵ روزه در کمپ تیم‌های ملی دعوت شده است.

رضا یزدانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تأیید این موضوع گفت: با توجه به اینکه سال المپیک است و همه کشورها به دنبال این هستند که شرایط بهتری داشته باشند، رییس فدراسیون فرانسه هم از من دعوت کرد تا در یک اردوی ۱۵ روزه در فرانسه حضور پیدا کنم و در صورتی که شرایط مهیا شود در آینده هم با آن‌ها همکاری کنم.

وی گفت: از سوی فدراسیون فرانسه دعوت‌نامه‌ای به فدراسیون کشتی ایران ارسال شده بود، مسوولان فدراسیون با من تماس گرفتند و گفتند چنین ایمیلی دارم، من هم به آن‌ها گفتم کپی پاسپورتم را برای آن‌ها ارسال کنند. قرار است در فرودین ماه در اردوی ۱۵ روزه در یکی از کمپ‌های فدراسیون کشتی فرانسه حضور پیدا کنم و در صورتی که شرایط مهیا شود این همکاری در آینده بیشتر شود.

سرمربی تیم کشتی بانک شهر همچنین در مورد برگزاری جام باشگاه های کشتی آزاد جهان به میزبانی تنکابن گفت: این مسابقات با حضور ۷ تیم خارجی و ۲ تیم داخلی برگزار خواهد شد. ما هم در تیم بانک شهر دو کشتی‌گیر خارجی جذب کردیم تا بتوانیم با آمادگی کامل در این مسابقات حضور پیدا کنیم. با توجه به برخی محدودیت‌ها زمان برگزاری مسابقات به سایر کشورها دیر اعلام شد و تعداد کشورهایی که برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کردند کم است. با این حال تلاش می‌کنیم با همه توان در این رقابت‌ها شرکت کنیم.

یزدانی در پاسخ به این سوال که با توجه به عدم حضور ملی‌پوشان المپیکی بهتر نبود این رقابت‌ها زمان دیگری برگزار می‌شد، گفت: تا برگزاری المپیک ۶ ماه دیگر زمان باقی مانده و اگر این مسابقات در این زمان برگزار نمی‌شد ما آن را از دست می‌دادیم. ضمن اینکه با توجه به این مسابقات سبک است، فکر می‌کنم المپیکی‌ها می‌توانستند شرکت کنند ولی تصمیم چیز دیگری بود.

وی گفت: حضور کشتی‌گیران المپیکی در این مسابقات با حضور تیم‌های خارجی به جذابیت مسابقات کمک زیادی می‌کرد. در صورت حضور آن‌ها اسپانسرها هم برای همراهی تیم‌ها تشویق می‌شدند. از طرفی کشتی‌گیران المپیکی هم آمادگی پیدا می‌کنند، حضور آنها حتی به لیگ هم کمک می‌کرد، اما تصمیم از قبل گرفته شده بود که این نفرات در این مسابقات حضور پیدا نکنند و ما هم آن را پذیرفتیم.

یزدانی در مورد شرایط تیم بانک شهر گفت: خوشبختانه مدیرعامل باشگاه نگاه ویژه‌ای به جوانان دارد. فردی با چنین شرایطی که هدفش کمک به ورزش ایران و کشتی است خیلی کم پیدا می‌شود. امیدوارم که قدر این نفرات را در ورزش بدانیم و روز به روز تعداد آن‌ها افزایش پیدا کند. بانک شهر چندین سال است که در لیگ حضور دارد، خدا را شکر وضعیت تیم هم خوب است و امیدواریم بتوانیم قهرمانی این مسابقات را هم به دست بیاوریم.