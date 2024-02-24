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۵ اسفند ۱۴۰۲، ۲۱:۱۸

وزنه‌برداران المپیکی تست دوپینگ دادند

وزنه‌برداران المپیکی تست دوپینگ دادند

ماموران وادا بعدازظهر امروز با حضور در فدراسیون وزنه‌برداری از ملی‌پوشان تست دوپینگ گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز مأموران وادا (مأموران بین‌المللی مبارزه با دوپینگ) با حضور در فدراسیون وزنه‌برداری از ملی‌پوشان تست گرفتند.

علی داوودی، رضا دهدار، میرمصطفی جوادی و علیرضا عباسپور نفراتی بودند که امروز از آنها تست دوپینگ گرفته شد.

کد مطلب 6036508
سیده فرزانه شریفی

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