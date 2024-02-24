به گزارش خبرگزاری مهر، امروز مأموران وادا (مأموران بینالمللی مبارزه با دوپینگ) با حضور در فدراسیون وزنهبرداری از ملیپوشان تست گرفتند.
علی داوودی، رضا دهدار، میرمصطفی جوادی و علیرضا عباسپور نفراتی بودند که امروز از آنها تست دوپینگ گرفته شد.
ماموران وادا بعدازظهر امروز با حضور در فدراسیون وزنهبرداری از ملیپوشان تست دوپینگ گرفتند.
به گزارش خبرگزاری مهر، امروز مأموران وادا (مأموران بینالمللی مبارزه با دوپینگ) با حضور در فدراسیون وزنهبرداری از ملیپوشان تست گرفتند.
علی داوودی، رضا دهدار، میرمصطفی جوادی و علیرضا عباسپور نفراتی بودند که امروز از آنها تست دوپینگ گرفته شد.
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