به گزارش خبرگزاری مهر، امروز مأموران وادا (مأموران بین‌المللی مبارزه با دوپینگ) با حضور در فدراسیون وزنه‌برداری از ملی‌پوشان تست گرفتند.

علی داوودی، رضا دهدار، میرمصطفی جوادی و علیرضا عباسپور نفراتی بودند که امروز از آنها تست دوپینگ گرفته شد.