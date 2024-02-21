به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، روح الله سهرابی مدیرکل اداره نظارت بر نمایش فیلم، ۲۳ اسفند ماه را تاریخ آغاز اکران نوروزی اعلام کرد و گفت: فیلم‌های «تمساح خونی»، «بی‌بدن»، «آسمان غرب»، «پرویزخان»، «آپاراتچی»، «نوروز» و «ایلیا در جستجوی قهرمان» برای اکران نوروزی انتخاب شده‌اند.

وی افزود: با توجه به شرایط خاص این دوره از اکران نوروز ۱۴۰۳ و همزمانی با ماه مبارک رمضان و البته با نگاه تامین نیاز و سلیقه مخاطبان سینما از قشرها و گروه‌های سنی و فکری مختلف، چینش اکران نوروزی به گونه‌ای انجام شده که همه سلایق را پوشش دهد و از سینمای دفاع مقدس تا سینمای کودک و نوجوان، اجتماعی، ورزشی و کمدی در سبد اکران نوروزی جانمایی شده‌ است.

سهرابی با اشاره به فیلم‌های دیگری که متقاضی اکران نوروز بوده اما در این جدول لحاظ نشده‌اند، عنوان کرد: اکران دوم عید نوروز با توجه به شرایط فروش و کف فروش فیلم‌ها تعیین خواهد شد و چنانچه فیلمی طی مدت زمان مشخص شده حدنصاب لازم در جذب مخاطب را نداشته باشد مطابق با آیین‌نامه تصمیم‌گیری خواهد شد و تا سقف ۴ فیلم جدید همزمان با عید سعید فطر روی پرده خواهند رفت. بنابراین فیلم‌ها باید از تمام ظرفیت خود در بازه زمانی تعیین شده برای اکران استفاده کنند تا بیشترین جذب مخاطب را داشته باشند.

مدیرکل اداره نظارت بر نمایش فیلم سازمان سینمایی یادآور شد طبق تصمیم سازمان سینمایی با آغاز اکران فیلم‌های نوروزی، نمایش فیلم‌های روی پرده به پایان خواهد رسید.