به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هفتمین جلسه شورای صنفی نمایش یکشنبه ۱۳ اسفند در سازمان سینمایی برگزار شد.

پس از بررسی درخواست‌ها و موارد مطرح شده، مقرر شد طبق سنوات گذشته هرکدام از صاحبان آثار و پخش کنندگان فیلم‌های نوروزی در صورت تمایل می‌توانند برای اکران زودتر از موعد اعلام شده اقدام و اکران خود را از چهارشنبه ۱۶ اسفند در سینماهای سراسر کشور آغاز کنند.

پیش از این فیلم‌های «تمساح خونی»، «آسمان غرب»، «بی بدن»، «پرویزخان»، «آپاراتچی»، «نوروز» و «ایلیا در جستجوی قهرمان» به عنوان ترکیب اکران نوروزی اعلام شده بودند.