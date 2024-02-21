بهره برداری از سد دیورش تا ۴ سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد گودرزوند چگینی صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران اظهار کرد: دستگاهها و مسؤولان در ارائه گزارش عملکرد خویش پیش قدم باشند تا مردم از خدمات نظام مطلع شوند.
وی با تاکید بر لزوم پاسخگویی مسؤولان به مطالبات مردم و رسانهها افزود: فرهنگ پاسخگویی باید در بین مدیران و دستگاهها نهادینه شود.
نماینده رودبار مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این شهرستان نمایندهای در تراز ملی میخواهد، گفت: مطالبه گری مشکلات و دغدغههای مردم شهرستان رودبار باید در سطح ملی پیگیری و دنبال شود.
گودرزوند چگینی با بیان اینکه شفت تنها شهرستان محروم گیلان بود، اضافه کرد: رودبار به عنوان یکی از محرومترین مناطق گیلان سهمی از بودجه محرومیت زدایی نداشت که با رایزنیها مستمر الحاقیه «محرومیت» را به این شهرستان اضافه کردیم تا بتوانیم از سرانه بودجه محرومیت زدایی استفاده کنیم.
وی با اشاره به مؤلفههای تعریف بودجه برای شهرستانها افزود: در گذشته بودجه بر اساس سرانه جمعیت برای شهرستان تعریف میشد که با رایزنیها فراوان گزینه «مساحت» را هم به الحاق کردیم تا رقم بودجه افزایش چشم گیر داشته باشد.
نماینده رودبار از ارتقای این شهرستان در جذب بودجه و اعتبارات خبر داد و اضافه کرد: رودبار رتبه چهارم گیلان را در جذب اعتبارات و بودجه دارد که در این بخش جایگاه ۱۱ استان بودیم.
گودرزوند چگینی با تاکید بر تقویت زیرساختهای شهرستان رودبار بیان کرد: ریل بودجه گذاری مطمئن و هدفمند تعریف شده و با این ریل گذاری مطمئن میتوان تا سه سال آینده تمام زیرساختهای آب و راه شهرستان رودبار را تقویت کرد.
وی با بیان اینکه شهرهای رودبار مشکل جدی «آب» دارند، افزود: شهرهای رودبار برای آبرسانی از روشهای مختلفی استفاده میکند این در حالی است که در سایر شهرستانهای گیلان از روش واحد آبرسانی استفاده میشود.
عضو مجمع نمایندگان گیلان با بیان اینکه هزینه تمام شده آب در رودبار بالا است، گفت: مشکل آب شرب شهرستان رودبار باید ریشهای و اصولی حل شود.
گودرزوند از پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصدی سد دیورش خبر داد و اضافه کرد: طبق گفته وزیر نیرو سد دیورش تا قبل از شهریور ۱۴۰۳ آبگیری میشود.
نیمی از شبکه آبرسانی رودبار فرسوده است
وی از راه اندازی کامل سد دیورش تا ۴ سال آینده خبر داد و افزود: با آبگیری، راه اندازی ایستگاه، خطوط انتقال و شبکه سازی میتوان تا سه الی چهار سال آینده میتوان از راه اندازی و بهره برداری کامل سد دیورش امیدوار بود.
نماینده رودبار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نیمی از شبکه آبرسانی شهرستان فرسوده است، گفت: اعتبار ۳۰۰ میلیاردی سفر رئیس مجلس به رودبار با تغییر مدیر آبفای استان به تعویق افتاد و قرار است در قالب تجهیزات و اتصالات در بهار سال آتی به شهرستان اختصاص یابد.
گودرزوند چگینی با اشاره به خدمات مؤثر صورت گرفته در حوزه بهداشت و درمان بیان کرد: ۲۰ متخصص وارد کادر بهداشت و درمان شهرستان رودبار شده است.
وی از افتتاح زودهنگام زمین چمن ورزشی لوشان خبر داد و افزود: برای احداث این زمین ورزشی بیش از ۱۵ میلیارد تومان هزینه شده است.
نماینده رودبار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجازه ورود زباله به شهرستان را ندادم، گفت: با ایراد نطق آتشین و کوبنده در مجلس برای دفاع از حقوق مردم شهرستان رودبار جلوی ورود زباله به این شهرستان را گرفتیم.
چگینی با بیان اینکه مشکل زباله با تغییر مکان و «جابه جایی» حل نمیشود، اضافه کرد: مساله زباله به عنوان طلای کثیف باید به صورت اساسی و ریشهای حل شود.
وی از اجرای آسفالت بیش از ۶۰ کیلومتر راههای فرعی و اصلی رودبار خبر داد و افزود: حل مشکل زیرساختی شهرستان در ابعاد مختلف در دستور کار قرار دارد.
نماینده رودبار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیریهای انجام شده در خصوص مساله رانش زمین و محور سندس بیان کرد: کارهای زیربنایی و مقاوم سازی محدوده سندس انجام شده و آماده آسفالت است.
گودرزوند چگینی با اشاره به اینکه برای سامان بخشی جاده سندس تلاشهای زیادی صورت گرفته است، اضافه کرد: این مسیر آماده اجرای آسفالت است که اگر انجام ندهند «کار سیاسی» کردند.
وی با بیان اینکه نهضت عمران و آبادی در رودبار شروع شده است، افزود: با ادامه این روند ظرف ۳ الی ۴ سال میتوان مشکلات زیرساختی شهرستان رودبار را حل کرد.
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