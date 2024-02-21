به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان با حضور در بیست و چهارمین دوره نمایشگاه رسانه‌های ایران از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد و گفت‌وگویی را با خبرنگار مهر انجام داد.

رویانیان در رابطه با این نمایشگاه اظهار داشت: چند سالی این نمایشگاه برگزار نشد و جای آن بسیار خالی بود و با برپایی دوباره آن یک روح تازه به نشریات و مطبوعات بخشید و با بازدیدی که از غرفه‌های مختلف انجام دادم، نشاط زیادی را در بین اهالی رسانه مشاهده کردم. این نمایشگاه باعث شد تا برخی از مسؤولان بتوانند صحبت‌هایی را با رسانه‌ها داشته باشند.

او در رابطه با شباهت دوران مدیریت خود در باشگاه پرسپولیس با شرایط فعلی این باشگاه بیان کرد: امیدوارم درویش نسبت به من تصمیمات بهتر و درست تری بگیرد. در زمان من ۲۲ پیشکسوت «مانویل ژوزه» را به عنوان سرمربی تیم انتخاب کردند و باعث شد تا حاشیه‌های زیادی برای این تیم به وجود آید. امیدوارم درویش بتواند تصمیماتی بگیرد که باعث پیشرفت پرسپولیس شود. حال قعلی پرسپولیس خوب نیست و این تیم تضعیف شده است.

مدیرعامل اسبق پرسپولیس افزود: پرسپولیس به بیماری مبتلا شده و دعا می‌کنم تا هرچه زودتر از طریق گرفتن تصمیمات درست شفا پیدا کند. در تیمی مانند پرسپولیس باید همدلی وجود داشته باشد و از مدیران تا اعضای کادر فنی و بازیکنان باید یکدل باشند تا تیم بتواند نتیجه بگیرد. درویش به کمک همکارانش و مسؤولان وزارت ورزش و جوانان باید در همه امور باشگاه بهترین تصمیم‌های لازم را بگیرند.

رویانیان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا بار دیگر پیشنهاد مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس به او داده شود این سمت را قبول خواهد کرد یا خیر، گفت: متأسفانه من دیگر نمی‌توانم مدیرعامل پرسپولیس شوم. من همچنان طرفدار پرسپولیس هستم و از این تیم حمایت می‌کنم، رضا درویش هر کمکی که از من بخواهد با کمال میل در خدمت هستم. وزارت ورزش باید به باشگاه‌ها کمک کند تا مشکلات مالی باعث افت این تیم‌ها نشود، جذب سرمایه بسیار مهم است و در این خصوص هم باید تصمیمت اساسی گرفته شود.