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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۲۰

تمجید فیفا از «بازگشت‌» درخشان ساحلی بازان ایران

تمجید فیفا از «بازگشت‌» درخشان ساحلی بازان ایران

فیفا در گزارشی به تمجید از «بازگشت» تیم ملی فوتبال ساحلی ایران برابر اسپانیا پرداخت و آن را یکی از بزرگترین بازگشت های تاریخ جام جهانی توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان مرحله گروهی جام جهانی فوتبال ساحلی، تیم‌های راه یافته به مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها از روز پنج شنبه به مصاف هم خواهند رفت و تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با امارات دیدار خواهد کرد.

تیم ملی ایران در نخستین دیدار خود برابر اسپانیا به میدان رفت و در حالی که با نتیجه ۵ بر ۲ از حریف خود عقب بود توانست این گل‌ها را جبران کند و پس از تساوی در وقت‌های قانونی، بازی به وقت‌های اضافه کشیده شد و توانست با نتیجه ۶ بر پنج از حریف خود پیش‌بیفتد. اما گل ثانیه پایانی اسپانیا موجب شد بازی به ضربات پنالتی کشیده شود و ساحلی بازان ایران در ضربات پنالتی موفق شدند حریف قدرتمند خود را شکست دهند تا بازگشت شکوهمندی در این دیدار داشته باشند.

فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) در گزارش به اتفاقات مهم این دوره از مسابقات در مرحله گروهی پرداخت و از «بازگشت» تیم ملی برابر اسپانیا تمجید کرد و نوشت: ایران به سومین تیمی در تاریخ تبدیل شد که توانست در دیداری که با سه گل عقب بود به برتری برسد.

کد مطلب 6033766

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