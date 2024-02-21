آزاد سازی ۳۹ زندانی جرایم غیرعمد با کمک خیران گیلان

رضا محمدی اصل در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مددکاران می‌توانند با داشتن نقشه راه مناسب در شناخت کافی مددجویان در کاهش جمعیت کیفری در نوک قله باشند و با شناخت، درایت و تصمیم گیری های مناسب با تعامل دستگاه قضائی در آزادی زندانیان سهم بسزایی داشته باشند

وی افزود: علاوه بر آن مددکاران با شناخت درست و آگاهی از مشکلات مددجویان می‌توانند در تبیین رفع مشکلات گروه هدف در کاهش آسیب‌های اجتماعی نقشی مؤثر داشته باشد

محمدی اصل با بیان اینکه با قرار دادن یک مددکار ویژه برای رسیدگی مشکلات قضائی زندانیان جرایم عمدی که به خاطر رد مال و بدهی در زندان تحمل کیفر نموده و متنبه شده‌اند، گفت: این گروه جزو زندانیان نیازمند شناسایی شده و خانواده‌های آنان در بیرون با مشکلات بسیاری مواجه بوده‌اند که برای آزادی آنان به کمک‌های مالی از خیرین و نیکوکاران نیاز بوده است که از این‌رو با شناخت دقیق زندانی و خانواده‌های آنان در سه ماه سوم سال جاری ۳۹ نفر آزاد و به آغوش گرم خانواده بازگشتند.

وی با بیان اینکه این افراد با مبلغ بدهی بالغ بر ۳ میلیارد تومان در زندان تحمل کیفر می‌کردند، ادامه داد: با کمک خیرین به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان و بیش از ۲ میلیارد تومان از بدهی این زندانیان توسط شاکیان بخشیده شد و مابقی نیز از طریق آورده خانواده زندانی زمینه آزادی آنان فراهم شد.

مدیر کل زندان‌های با بیان اینکه به واسطه حضور ارزشمند خیرین و اعتقادات و عمل آن سخاوتمندان است که اقدامات خوبی در زندان‌های انجام می‌شود، تصریح کرد: در طول سال نیز شاهد مشارکت خیران برای آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد هستیم.