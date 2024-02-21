به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره ورزشی بینالمللی دانشگاه کردستان و حلبچه با حضور دانشجویان و کارکنان هردو دانشگاه در رشتههای فوتسال، والیبال، بدمینتون و تنیس روی میز در دانشگاه کردستان آغاز و تا چهارم ادامه خواهد داشت.
رئیس دانشگاه کردستان در مراسم افتتاحیه این مسابقات ضمن خوشامدگویی به دانشجویان و کارکنان دانشگاه حلبچه، اظهار کرد: این مسابقات موجب ایجاد ارتباط بین دانشجویان هردو دانشگاه خواهد شد.
حامد قادرزاده افزود: برگزاری چنین مسابقاتی موجب خواهد شد تا علاوه بر فراگیری علوم نظری و تربیت فکری، سلامت و تربیت جسمی هم مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: برنامههای اینچنینی تداوم داشته و رفاقت، صمیمیت و هم افزایی بین دانشگاهها را در پی داشته باشد.
فرزاد پارسا نیز در ادامه با اشاره به اینکه برای اولین بار در دانشگاه کردستان مسابقات ورزشی به صورت بینالمللی برگزار میشود، گفت: امیدواریم این مسابقات گام مثبتی برای دوستی هرچه بیشتر دانشگاه کردستان و دانشگاههای اقلیم کردستان باشد و نتایج مثبتی در پی داشته باشد.
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