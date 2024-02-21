به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر مطالعات و پژوهش‌های مرکز هنرهای نمایشی حوزه‌ی هنری، اختتامیه‌ سومین مسابقه ملی نمایشنامه‌نویسی اقتباسی «چهارراه» بیست و یکم اسفند ماه روز بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی در تالار مهر حوزه‌ی هنری برگزار خواهد شد.

ایوب آقاخانی دبیر و طراح این مسابقه و مدیر دفتر مطالعات و پژوهش‌های مرکز هنرهای نمایشی حوزه‌ی هنری اعلام کرد پس از انتشار فراخوان این دوره در مهلت مقرر، ۶۳ اثر از بیست استان کشور به قلم نویسنده‌های صاحب نام و نوقلم به دبیرخانه این مسابقه رسید که برگزیدگان این آثار به داوری آقایان شهرام زرگر، رامتین شهبازی و ایوب آقاخانی به سنت ۲ دوره‌ پیشین دهه‌ پایانی اسفند ماه ۱۴۰۲ و در روز بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی معرفی خواهند شد.

وی یادآور شد: جزییات برگزاری آیین اختتامیه این رویداد به زودی منتشر خواهد شد، همچنین آثار برندگان ادوار پیشین که جوایز خود را دریافت کرده‌اند در قالب کتاب‌هایی با عنوان «چهار گوهر» توسط نشر سوره مهر در نوبت چاپ قرار دارند و آثار دور سوم هم به عنوان مجلد جدید این مجموعه به آن ناشر معرفی خواهد شد.