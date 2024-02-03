به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان، طی احکامی جداگانه از سوی امیر مشهدی عباس، دبیر بیست و هشتمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان- اردکان، شهرام کرمی، سیدحسین فدایی حسین و علی محمد رحیمی آثار مسابقه نمایشنامه‌نویسی این دوره از جشنواره را ارزیابی و آثار منتخب را معرفی کردند.

هیات داوران، پس از ارزیابی ۲۰۳ نمایشنامه ارسالی به دبیرخانه بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان، ۱۷ اثر را جهت رقابت در مرحله اول مسابقه نمایشنامه‌نویسی انتخاب کردند.

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، این آثار بدون اولویت به شرح زیر معرفی می‌شوند:

۱. نمایشنامه «انسانیت گرگ» نویسنده فاطمه حسینی عصار از کرمان

۲. نمایشنامه «فیل‌ها و شکارچی‌ها» نویسنده حسین ملکی از تهران

۳. نمایشنامه «بی‌باک» نویسنده حامد هوشیاری از تهران

۴. نمایشنامه «وای خدا جون برف بیاد» نویسنده سمیرا سلیمانی فارسانی از چهار محال و بختیاری

۵. نمایشنامه «نیست، نیست؛ کلوچه نیست!» نویسنده المیرا پارسا از تهران

۶. نمایشنامه «بی‌خود و بی‌جهت» نویسنده مجید بوربور از تهران

۷. نمایشنامه «دار لیکه‌ای (درخت پارچه‌ای آرزو)» نویسنده سوسن حیاتی از بندر دیلم

۸. نمایشنامه «روغن گرگ بالان دیده» نویسنده جعفر دردانه از اسلامشهر

۹. نمایشنامه «گزارش تغییر به روایت یک جوجه اردک زشت» نویسنده احسان جانمی از اصفهان

۱۰. نمایشنامه «خونه من کجاست؟» نویسنده رامین کهن از تهران

۱۱. نمایشنامه «نازلی و دیو چشمه سارون» نویسنده سعید افخمی نمین از اردبیل

۱۲. نمایشنامه «محبت ببارد بهار می‌شود» نویسنده محمد بازدار از بندر کنگان

۱۳. نمایشنامه «پدر امانتی» نویسنده نیره حاجیان فروشانی از تهران

۱۴. نمایشنامه «یوزی خال خالی» نویسنده مهری هاشمیان کربکندی از البرز

۱۵. نمایشنامه «مه تی تی و آلارم زنگی» نویسنده سیمین غلامی ورنامخواستی از یاسوج

۱۶. نمایشنامه «پری دریایی» نویسنده صحرا فتحی از البرز

۱۷. نمایشنامه «چرتالدو» نویسنده مسعود هاشمی‌نژاد از البرز

این نویسندگان تا ۲۲ بهمن‌ماه ۱۴۰۲زمان دارند تا پس از مشورت با هیات انتخاب در راستای بهبود اثر خود، آثار بازنویسی شده خود را برای داوری در مرحله نهایی مسابقه به نشانی icy.theater.ir بارگذاری کنند.

بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان با شعار «تئاتر، تمرین ناب زندگی» و با هدف تقویت همدلی و همراهی، رشد آگاهی و اعتماد به نفس فرزندان ایران زمین از طریق نمایش، به دبیری امیر مشهدی عباس، اسفند سال ۱۴۰۲ در شهر تاریخی اردکان یزد برگزار می‌شود.