هواشناسی اصفهان درباره سامانه سرد بارشی هشدار زرد صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

بر همین اساس اداره کل هواشناسی استان اصفهان ظهر امروز با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که از اواخر وقت روز شنبه تا صبح سه‌شنبه (پنجم تا هشتم اسفند) سامانه سرد بارشی همه مناطق استان به ویژه نواحی شمال غرب و مرکز استان از جمله شهر اصفهان را فرامی گیرد.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان از بارش باران و برف، وزش باد شدید موقتی، رخداد مه، کولاک برف موقتی در ارتفاعات برف‌گیر و کاهش دید و نوسانات دمایی در پی فعالیت این سامانه سرد بارشی هشدار داده و افزوده است که مه آلودی، کاهش دید و اختلال در تردد، لغزندگی در گردنه‌های کوهستانی به سبب بارش برف، کولاک برف موقت در ارتفاعات برف‌گیر، آب‌گرفتگی معابر، تنش دمایی در سالن‌های دامداری مرغداری و گلخانه‌ها پیش‌بینی می‌شود.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان در این اطلاعیه به هم استانی‌ها توصیه کرده است که از سفرهای غیر ضروری، توقف در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و فعالیت کوهنوردی خودداری و در عبور از گردنه‌ها احتیاط کنند.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان همچنین بر لزوم جابه جایی عشایر، محدودیت در فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری جهت برف‌روبی در گردنه‌ها و جاده‌ها و نقاط سردسیر، کنترل دما و همراه داشتن تجهیزات زمستانی در صورت تردد بین شهری تاکید کرده است‌.