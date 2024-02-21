رییس سازمان نظام پزشکی از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانههای ایران، محمد رئیس زاده رئیس سازمان نظام پزشکی از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه رسانههای ایران بازدید کرد.
جزئیات مصاحبه با رئیس سازمان نظام پزشکی به زودی در خبرگزاری مهر منتشر میشود.
رییس سازمان نظام پزشکی از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه رسانههای ایران بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانههای ایران، محمد رئیس زاده رئیس سازمان نظام پزشکی از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه رسانههای ایران بازدید کرد.
جزئیات مصاحبه با رئیس سازمان نظام پزشکی به زودی در خبرگزاری مهر منتشر میشود.
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