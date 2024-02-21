به گزارش خبرگزاری مهر، جلد اول رمان «عزرائیل» نوشته نیما اکبرخانی به‌تازگی توسط انتشارات کتابستان معرفت به چاپ چهاردهم رسیده است.

داستان عزرائیل از ماجرای قتل یک گروه مواد مخدر در تهران و چند سرباز نیروی قدس سپاه در دوحه شروع می‌شود و با یک ماجرای هیجانی به ترکیه و شمال سوریه می‌رود. به این‌ترتیب، این‌کتاب دربرگیرنده روایت حمیدرضا هدایتی سرگرد سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران است که درگیر پیدا کردن قاتلی مرموز می‌شود. او درگیر مبارزه‌ای بزرگ می‌شود که جغرافیایش تهران در شرق، تا نیکوزیای قبرس در غرب است.

کهنه سرباز این‌داستان نقبی به اتفاقات چهل سال گذاشته ایران می‌زند و داستان را به گروهک تروریستی منافقین و سال‌های جنگ می‌کشاند.

«کهنه‌سرباز» به‌عنوان جلد اول کتاب عزرائیل، درباره پیدا کردن قاتل و قاتلان احتمالی نیست. درد اصلی این کتاب خیانت است؛ خیانتی که هیچکس باورش نمی‌کند.

چاپ چهاردهم این‌کتاب به‌تازگی عرضه شده است.