فعالیت ستادهای انتخاباتی تاساعت۲۲/ممنوعیت راه اندازی کاروان درشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صدرا ادیبان ظهر چهارشنبه در نشست اعضای شورای تأمین شهرستان گچساران با اعضای هیأت نظارت و اجرایی انتخابات و نمایندگان نامزدهای انتخاباتی افزود: تهدید، تخریب، تحریک و توهین نسبت به سایر نامزدهای انتخاباتی ممنوع است.

وی با بیان اینکه نامزدهای انتخاباتی نباید از افرادی که دارای سوابق کیفری هستند به عنوان بادیگارد استفاده کنند، گفت: در انتخابات ادوار گذشته پروندهای کیفری تشکیل شد و برخی جوانان به علت اخلال در نظم عمومی سابقه دار شدند و برای استخدام در دستگاه‌های دولتی و اجرایی دارای مشکل هستند.

ادیبان تصریح کرد: طبق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، راه اندازی کاروان و تخلف در ستادهای انتخاباتی جرم بوده و مسئول این تخلفات داوطلب و دست اندر کاران ستاد هستند که مطابق با قانون با آن‌ها برخورد خواهد شد.

وی افزود: اگر شخصی به رفتارهای مجرمانه همچون اخلال در نظم عمومی و یا حمل سلاح گرم یا سرد اقدام کند با تمامی اشخاص مرتبط با جرم برخورد قانونی می‌شود.

دادستان گچساران اظهار داشت: برای جلوگیری از ترافیک در سطح شهر طرفداران نامزدها در ستادهای انتخاباتی از پذیرایی در خیابان‌ها پرهیز کنند و همچنین در روز سخنرانی نیز راه اندازی هر گونه کاروان در شهر و روستا ممنوع بوده و هر گونه تیراندازی و نشان دادن اسلحه نیز جرم است.