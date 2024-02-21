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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۱۳

انتخاب رشته ویژه برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی سال ۱۴۰۲ آغاز شد

انتخاب رشته ویژه برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی سال ۱۴۰۲ آغاز شد

ثبت نام و انتخاب ۲۰ کدرشته ‌محل ویژه برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی سال ۱۴۰۲ آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی واجد شرایط استفاده از «آیین‌ نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان به شماره ۲۱/۷۷۸۹۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۵ مصوب شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» درصورتی‌ که در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ شرکت کرده باشند، باید نسبت به ثبت نام و انتخاب ۲۰ کدرشته ‌محل از دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ (دفترچه شماره ۲) اقدام کنند.

مطابق ماده ۲ آیین‌نامه یاد شده جمعا حداکثر ۱۰ درصد ظرفیت هر کدرشته ‌محل به حائزین شرایط این آیین ‌نامه اعم از دارندگان نشان طلا، نقره و برنز کشوری المپیادهای دانش آموزی، دانشجویان نمونه کشوری در دوره کاردانی، رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره جوان خوارزمی در دوره‌های دانش آموزی یا کاردانی و دانش آموخته رتبه اول دوره کاردانی به شرط کسب حدنصاب نمره علمی لازم اختصاص می‌یابد.

برای برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی حدنصاب علمی لازم ۹۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد کدرشته‌محل مورد تقاضا است. سازمان سنجش آموزش کشور براساس اولویت نمره و انتخاب رشته متقاضیان نسبت به معرفی آن‌ها در ظرفیت تخصیصی اقدام می‌کند.

بررسی و پاسخ گویی به درخواست ها به صورت اینترنتی انجام می شود. داوطلبان می توانند سوالات خود را از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی request.sanjesh.org مطرح کنند.

کد مطلب 6033939

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