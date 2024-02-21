به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حسین خسروپور مدیرکل دفتر توسعه فناوری‌های نوین و تحول دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم امضای این تفاهم‌نامه سه اولویت را در حوزه هوش مصنوعی برشمرد و گفت: نخستین اولویت کشور سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری این حوزه است که در این راستا اولین جلسه شورای راهبری هوش مصنوعی توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان با حضور روح‌الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با هدف همکاری و هماهنگی در این حوزه با دستگاه‌های ذی‌نفع برگزار شده است.

وی اولویت دوم را توسعه زیرساخت پردازشی مورد نیاز برای توسعه زیست بوم هوش مصنوعی اعلام کرد و افزود: آمادگی حمایت از توسعه زیرساخت‌ها در این زمینه هستیم و اولویت سوم، توسعه کاربرد و کاربردی سازی هوش مصنوعی است که در این راستا در حوزه‌های اولویت دار به دنبال مدلی هستیم که در آن، نظام نوآوری شرکتی به معنای ایجاد شرکت‌های بزرگ است.

خسروپور نیاز اساسی کشور را برنامه‌ریزی دقیق به منظور سرمایه گذاری در این حوزه عنوان کرد و گفت: فاصله زمانی برای نفوذ فناوری در گذشته بسیار زیاد بود، برای مثال توسعه فناوری رایانه حدود ۲۰ سال، فناوری اینترنت ۱۲ سال و برای تلفن‌های هوشمند ۶ سال زمان برده است اما این موضوع برای هوش مصنوعی به ۳ سال کاهش پیدا کرده است که این عامل نشان دهنده سرعت بالای توسعه این فناوری و شتاب توسعه کاربرد آن در کشورها است.

مدیرکل دفتر توسعه فناوری‌های نوین و تحول دیجیتال وزارت ارتباطات با اشاره به اینکه توسعه هوش مصنوعی نیاز به توجه به داده‌ها، زیرساخت‌ها و نیرو انسانی در این حوزه است، وضعیت بانکداری کشور با توجه به توسعه داده‌های مالی و بانکی مناسب است و آمادگی این حوزه از نظر توسعه فناوری فاوا و همچنین نیروی انسانی متخصص بالا است.

وی افزود: با توجه به این عوامل، برنامه داریم تا با محوریت شرکت ملی انفورماتیک، شرکت بزرگ یا اپراتور در زمینه هوش مصنوعی ایجاد کنیم تا فرمایش مقام معظم رهبری در زمینه هوش مصنوعی که قرار گرفتن ایران در زمره‌ای ۱۰ کشور برتر این حوزه است، تحقق یابد.

خسروپور در پایان گفت: وزارت ارتباطات آمادگی دارد تا از محل وجوه اداره شده خود به شرکت‌هایی که پروژه ملی درباره هوش مصنوعی داشته باشند و از طرف شرکت ملی انفورماتیک معرفی شوند، تا سقف ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کند.