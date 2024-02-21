برتری آلومینیوم برابر استقلال خوزستان در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و آلومینیوم اراک در هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال امروز چهارشنبه از ساعت ۱۶ در ورزشگاه غدیر اهواز با قضاوت «ایمان کهیش» به مصاف هم رفتند که این دیدار در نیمه اول با برتری آلومینیوم به پایان رسید.

تک گل آلومینیوم در نیمه اول را مهدی لیموچی (۳۴) به ثمر رساند.

نیمه اول

استقلال خوزستان با هدایت سیروس پورموسوی که در قعر جدول لیگ برتر قرار دارد امیدوار است در این دیدار بتواند با کسب یک برتری خانگی خود را از بحران خارج کند. در مقابل هم شاگردان مجتبی حسینی در تیم آلومینیوم تلاش می‌کنند با کسب ۳ امتیاز خارج از خانه خود را تا رده پنجم بالا بکشد.

هر دو تیم بازی را با احتیاط آغاز کردند و تلاش کردند بیشتر به آنالیز یک دیگر بپردازند.

در دقیقه ۲۴ این دیدار جنجالی‌ترین تصمیم نیمه اول این دیدار اتفاق افتاد و در حالی که بازیکن استقلال خوزستان در محوطه جریمه صاحب توپ بود با دخالت مدافع آلومینیوم متوقف شد که داور ابتدا این تصمیم را خطای پنالتی اعلام کرد اما پس از مشورت با کمک داور، تصمیم خود را برگرداند و دستور به ادامه بازی داد که با اعتراض شدید نیمکت استقلال خوزستان همراه بود.

در دقیقه ۳۴ پاس بلند و در عمق بازیکنان آلومینیوم در آستانه محوطه جریمه استقلال خوزستان به مهدی لیموچی رسید و این بازیکن از جلو آمدن دروازه بان استقلال نهایت استفاده را کرد و توانست با یک ضربه چیپ دقیق، توپ را از بالای سر دروازه بان وارد دروازه کند و گل نخست تیمش را به ثمر برساند.

نیمه اول این دیدار در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود آلومینیوم به پایان رسید.