کادر فنی و مدیریت باید به نفع استقلال اختلافات را تمام کنند

صادق ورمزیار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص اتفاقات به وجود آمده در استقلال و اختلاف کادر فنی و مدیریت باشگاه اظهار داشت: اختلافی که بین کادر فنی و مدیریت باشگاه استقلال وجود دارد، در صورت ادامه دار شدن باعث می‌شود که تیم استقلال آسیب ببیند و این تلاشی که برای این تیم کشیده شده است تا به صدر جدول برسد به راحتی از دست برود. به نظر من نکونام و خطیر باید با هم دیدار کنند و با هر تن صدایی که دوست دارند با یکدیگر صحبت کنند و به این اختلافات پایان دهند. خروجی این جلسه هر چیزی که باشد باید به نفع هواداران این تیم باشد.

وی با اشاره به این موضوع که مالک اصلی استقلال هواداران هستند ادامه داد: در فضای مجازی استرس و دلهره‌ای که برای هواداران تیم فوتبال استقلال ایجاد می‌شود درست نیست، چرا که مالکان اصلی باشگاه هواداران هستند و حق دارند که نگران آینده تیم خود باشند.

بازیکن اسبق تیم فوتبال استقلال تهران با بیان اینکه در این اختلافات هم کادر فنی حق دارد و هم مدیریت باشگاه عنوان کرد: با واقعیت بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم می‌بینیم که هم جواد نکونام به عنوان سرمربی که می‌خواهد نتایج خوبی را بگیرد حق دارد. از طرفی مسؤولان باشگاه هم حق دارند، چون تیم را بسته شده تحویل گرفتند و در حال حاضر اگر بخواهند بازیکنی را آزاد کنند باید پولش را پرداخت کنند تا بازیکنان جدید جذب شود.

ورمزیار افزود: این موضوع در ادامه می‌توانست بار دیگر استقلال را با مشکل بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی مواجه کند. بدهی‌های دلاری و بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی استقلال از سوی همین مدیریت‌های غلط شکل گرفت و آبی‌های پایتخت را دچار مشکلات زیادی کرد. پس طرفین باید در یک محیطی با یکدیگر صحبت کنند و نتیجه آن آرامش برای آبی‌های پایتخت باشد.

پیشکسوت تیم فوتبال استقلال تهران در پایان در خصوص بازی استقلال مقابل ملوان گفت: بازی مقابل ملوانی که امروز تارتار را روی نیمکت خود دارد راحت نیست، چرا که تارتار شکل بازی دفاعی و ضد حمله‌ای بسیار خوبی را نسبت به بازیکنان خود دارد. در این بازی ملوانی‌ها میزبان هستند و با توجه به شرایط آب و هوایی آنجا همه چیز به سود تیم ملوان است. شاگردان نکونام با توجه به پیورزی در هفته شانزدهم شرایط بسیار خوبی دارد و بازیکنان از روحیه بسیار بالایی برخوردار هستند و فکر می‌کنم استقلال با استفاده از بازیکنان جدید خود می‌تواند با پیروزی از زمین خارج شود.