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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۷:۰۳

با حضور متکی در غرفه مهر؛

لیست مستقل «شورای وحدت» برای تهران رونمایی شد + نفرات

لیست مستقل «شورای وحدت» برای تهران رونمایی شد + نفرات

سخنگوی شورای وحدت نیروهای انقلاب اسلامی به همراه اعضای شورای مرکزی این شورا، با حضور در غرفه خبرگزاری مهر از لیست شورای وحدت برای انتخابات مجلس در حوزه تهران رونمایی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانه‌های ایران، «منوچهر متکی» سخنگوی شورای وحدت نیروهای انقلاب اسلامی به همراه اعضای شورای مرکزی این شورا، از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کردند.

متکی ضمن این بازدید، از فهرست شورای وحدت برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران، رونمایی به عمل آورد.

فهرست کامل نفرات لیست شورای وحدت برای انتخابات مجلس در حوزه تهران به شرح ذیل است:

کمال اکبری
لاله افتخاری
علی‌اکبر ترابی
سید جواد جلالی
مرتضی چیت‌سازیان
حبیب اله حبیبی
ابراهیم حسن بیگی
سید جواد حسینی
زهرا حجازی زاده
سید ابوالقاسم رئوفیان
علی آرش رناسی
علی روزبهانی
سید مهدی رفیعی
حمید سیفی
حمیدرضا سیفی
سید سعید سیدآقابنی هاشمی
مصطفی زندی
فرید شهاب
حسن صفرخانی
نیره قوی
فریدون قدیری ابیانه
صادق کرمی
سمیه گل پور کمرکوهی
زهرا عباس‌زاده تالارپشتی
حلیمه عالی
فیصل مرداسی
سعید مهدوی کنی
علی یزدی‌خواه
احمدعلی یوسفی

در ادامه گوشه‌ای از گفت‌وگوی «منوچهر متکی» با خبرگزاری مهر، در جریان بازدید از غرفه مهر در چهارمین روز نمایشگاه رسانه‌های ایران را از نظر خواهید گذراند.

کد مطلب 6034092

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    نظرات

    • IR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
      0 1
      پاسخ
      نامردهای وحدت که همه ناشناسند فکر نکنم رای بیارند
      • IR ۰۹:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
        0 0
        آقای متکی و سعید مهدوی کنی و خانم افتخاری جزو شاخص های فهرستند که لازم است هر اصولگرای عاقلی به آنها رای دهد

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