لاوروف: ترامپ هیچ کاری برای بهبود روابط با روسیه نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیر خارجه روسیه گفت نجبگان سیاسی آمریکا در هر شرایطی روسیه را دشمن خود معرفی می‌کنند.

«سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه روز چهارشنبه در مصاحبه با یک روزنامه برزیلی اعلام کرد که نخبگان حاکم آمریکا، صرف نظر از وابستگی حزبی آنها، به طور مداوم روسیه را یک دشمن و یک تهدید قلمداد می‌کنند.

وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که رئیس جمهور قبلی در طول چهار سال حضور خود در کاخ سفید هیچ کاری برای بهبود روابط روسیه و آمریکا انجام نداد.

لاوروف گفت: ما هیچ توهمی نداریم؛ ما انتظار نداریم که مسیر سیاست ضد روسی آمریکا در آینده قابل پیش بینی تغییر کند.

دیپلمات ارشد روسیه با نقل قول از سوی رئیس جمهور این کشور افزود: رهبر سیاسی آمریکا برای ما مهم نیست، بلکه سیاستی که او در قبال روسیه در پیش می‌گیرد برای ما مهم است.