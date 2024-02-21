به گزارش خبرگزاری مهر، سی‌ان‌ان در گزارشی نوشته است که در یکی از موشک‌های بالستیک کره شمالی که روسیه ماه گذشته از آن برای حمله به اوکراین استفاده کرد، از قطعاتی استفاده شده بود که در کارخانه‌های مستقر در آمریکا و اروپا تولید می‌شود.

سی‌ان‌ان با اشاره به یافته‌های تحقیق سازمان «مطالعات تسلیحات جنگی» مستقر در انگلیس، مدعی شد که ۷۵ درصد از طراحی و فروش ۲۹۰ فقره از قطعات موشکی ساخت کره شمالی که در اوکراین یافت شده، برعهده شرکت‌های آمریکایی بوده است.

براساس این مطالعات، ۱۶ درصد کار برعهده شرکت‌های اروپای بوده است و ۹ درصد نیز شرکت‌هایی آسیایی در آن دخالت داشتند. همچنین به ادعای سی‌ان‌ان، سرنخ عمده قطعات سامانه‌های هدایت موشکی نیز به ۲۶ شرکت مستقر در آمریکا، چین، آلمان، ژاپن، هلند، سنگاپور، سوئیس و تایوان می‌رسد.

این گزارش در حالی منتشر شده است که مسکو و پیونگ‌یانگ دریافت و ارسال سلاح به منظور استفاده در جنگ اوکراین را رد کرده‌اند و در سوی مقابل، غرب همواره مدعی است که متحدان مسکو در آتش جنگ اوکراین می‌دمند!