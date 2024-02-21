هشدار مینسک به تحرکات نظامی گسترده آمریکا و ناتو در مرزهای بلاروس

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزارت دفاع بلاروس در اظهاراتی خبری با اشاره به نظامی شدن شرق اروپا توسط ناتو و آمریکا هشدار داد که خطر درگیری در مرزهای بلاروس وجود دارد.

والری رونکو، رییس بخش همکاری‌های نظامی وزارت دفاع بلاروس در جلسه توجیهی با ابراز نگرانی از تحرکات نظامی آمریکا و ناتو در شرق اروپا گفت: «ما شاهد افزایش حضور نظامی ایالات متحده در منطقه اروپا و تمرکز نیروهای ائتلاف ناتو در جبهه شرقی اروپا، از جمله در نزدیکی مرزهای بلاروس، به عنوان نشانه‌ای از تحرکات نظامی بیشتر آمریکا و ناتو هستیم.»

در ادامه تحرکات نظامی ناتو و آمریکا در شرق اروپا، وزارت امور خارجه روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که نمایندگان روسیه و بلاروس در نشست‌های دوجانبه در مسکو درباره تهدیدات مخرب بیولوژیکی آمریکا در خاک اوکراین بحث و تبادل نظر کردند.

پیش از این، الکساندر لوکاشنکو، رییس جمهور بلاروس در سخنانی اعلام کرد که ناتو ۳۲ هزار سرباز و هزار تانک و خودروی زرهی را در نزدیکی مرزهای روسیه و بلاروس بسیج کرده است.

لوکاشنکو افزود: دستگاه‌های اطلاعاتی لهستان و آمریکا در حال آماده شدن برای تحرکات گسترده علیه غیرنظامیان در لهستان هستند که روسیه و بلاروس آن‌ها را زیر نظر دارند.»

رییس جمهور بلاروس خاطرنشان کرد که ناتو ۳۲۰۰۰ سرباز، ۱۰۰۰ تانک و خودروی زرهی و ۲۳۵ هواپیما و بالگرد را در نزدیکی مرزهای روسیه و بلاروس بسیج کرده است.