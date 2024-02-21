به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار تهران در حاشیه برگزاری آیین اختتامیه دومین دوره مسابقات قهرمان شهر و نخستین دوره رقابت‌های کلانشهرهای کشور موسوم به «قهرمانِ شهر، شهرِ قهرمان» که امروز ۲ اسفند در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی به انجام رسید اظهار داشت: این حرکت نشاط اجتماعی و رقابت همگانی در کشور ایجاد کرد. زیرا در آن یک میلیون نفر مشارکت داشتند. برگزاری مسابقات قهرمان شهر تنها مختص یک شهر نبود و بخش زیادی از مردم با یکدیگر رقابت و در قهرمان شهر مشارکت داشتند.

شهردار تهران افزود: ما مفتخریم امروز یک کار جدی که در سال گذشته ابداع شد را با یک گام بلندتر جلو ببریم. در سال آینده نیز سعی داریم این رقابت‌ها را از لحاظ کمیت و کیفیت چه در تهران و سایر استان‌ها توسعه دهیم و کار را فراتر از مناطق جغرافیایی پیش ببریم تا سایر کشورها نیز این ایده را ترویج دهند.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود به حضور فعال کلانشهرها در این حوزه و الگو شدن تهران در عرصه ورزش شهروندی اشاره کرد و گفت: ما امسال شاهد حمایت ۱۵ کلانشهر بودیم که در برگزاری هر چه باشکوه‌تر این رویداد به ما کمک کردند. ما نیز مفتخریم ورزش عمومی و همگانی را در سطح کشور ترویج دهیم زیرا در حاشیه این رویداد می‌توانیم استعدادهای زیادی را کشف و شناسایی کنیم. در واقع در قهرمان شهر یا شهرِ قهرمان توانستیم جامعه شهروندی را به سمت ورزش همگانی سوق دهیم.

وزیر ورزش: از دل مسابقات «قهرمان شهر» استعدادها راهی تیم‌های ملی می‌شوند

کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان کشورمان نیز در حاشیه این مراسم، به نقش رقابت‌های قهرمان شهر در تقویت تیم‌های ملی اشاره کرد و افزود: از دل مسابقات قهرمان شهر استعدادهای برتر شناسایی شده و در اختیار باشگاه‌ها و سپس تیم‌های ملی قرار می‌گیرند.

وی تأکید کرد: این مسابقات باید در طول سال تداوم داشته باشد. اگر در شهرهای کوچک نیز این گونه رقابت‌ها برگزار شود باعث توسعه ورزش می‌شود تا در آینده شاهد قهرمانی و مدال‌آوری تصادفی نباشیم.

آیین اختتامیه با حضور هزاران شهروند تهرانی برگزار شد

دوم اسفند سال ۱۴۰۲ آیین اختتامیه دومین دوره مسابقات قهرمان شهر، همزمان با نخستین دوره مسابقات ورزشی کلانشهرها موسوم به «قهرمانِ شهر، شهرِ قهرمان» با مشارکت هزاران تن از شهروندان تهرانی در سالن ۱۲ هزار نفری استادیوم آزادی برگزار شد.

در این مراسم، علاوه بر مدیران ارشد ورزشی و شهری؛ علیرضا زاکانی شهردار تهران و کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان، علیرضا فخاری استاندار تهران، محمدامین توکلی زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی و حسین اوجاقی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری پایتخت، زهره الهیان و مالک شریعتی؛ نمایندگان مردم تهران در مجلس یازدهم، محمدآخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، پیشکسوتان ورزشی و … حضور داشتند.

محمد امین توکلی‌زاده معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران با حضور در این آئین، اظهار داشت: امسال شاهد حضور یک میلیون نفر از شهروندان علاقمند به ورزش در این رویداد ورزشی بودیم که نسبت به سال گذشته شاهد افزایش چند برابری این رقابت‌ها بودیم.

وی افزود: امسال این رقابت‌ها در ۱۰ رشته مردان و ۱۰ رشته بانوان به صورت انفرادی و تیمی برگزار شد که هدف از اجرای آن رشد و پیشرفت ورزش همگانی در بین خانواده‌ها بود.

در مراسم یاد شده که با همراهی گروه موسیقی، رژه ورزشکاران محلات، اجرای ورزش‌های آیینی و … برگزار شد، ضمن تجلیل از قهرمانان، از شهرداران مناطق یک، بیست و ۱۸ تهران که در زمینه برگزاری مسابقات قهرمان شهر، عملکرد مطلوبی داشتند نیز تقدیر به عمل آمد.