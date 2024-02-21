نخستین نشست ارزیابی دولت الکترونیک برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نخستین نشست از سلسله نشست‌های ارزیابی دولت الکترونیک با محوریت بررسی شاخص مشارکت الکترونیک برگزار شد.

شاخص مشارکت الکترونیک یکی از زیر مجموعه‌های اصلی ارزیابی توسعه دولت الکترونیک (EGDI) به شمار می‌رود و از مؤلفه‌های اساسی خدمات آنلاین محسوب می‌شود.

در ابتدا مهرداد حیدری دبیر این جلسه وضعیت شاخص‌های جهانی مرتبط با دولت الکترونیک را توضیح داد و سپس در مورد شاخص مشارکت الکترونیک توضیحاتی ارائه شد.

این جلسه به عنوان نخستین جلسه از سلسله جلسات هم اندیشی پیرامون نقد و ارزیابی دولت الکترونیک بوده و شورای اجرایی فناوری اطلاعات به منظور بهره‌مندی از نظرات خبرگان و پیشرفت دولت الکترونیک و دولت هوشمند قصد دارد این سلسله جلسات را با افراد دغدغه مند حول موضوعات مرتبط با دولت الکترونیک برگزار کند.

در جلسه امروز احسان کیان‌خواه دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و جمعی از پژوهشگران پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز پژوهش‌های مجلس، اعضای هیأت علمی دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران، جمعیت فضای مجازی پاک (فمپ) و برخی دیگر از کارشناسان و دغدغه مندان حضور داشتند.

شورای اجرایی فناوری اطلاعات متولی گسترش و به‌کارگیری فناوری اطلاعات در کشور است و یکی از وظایفش نظارت و ارزیابی دولت الکترونیک بوده و به همین منظور، با تاکید بر شاخص‌های جهانی سلسله نشست‌هایی برای بررسی و نقد وضعیت دولت الکترونیک در کشور برگزار می‌کند.

*محمد نگینی پور