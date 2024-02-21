به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه و معرفی برگزیدگان بیست‌وچهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران شامگاه امروز چهارشنبه ۲ اسفند در محل برگزاری این رویداد در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد.

در این مراسم محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرشاد مهدی پور معاون امور رسانه‌ای و تبلیغات و ریاست نمایشگاه رسانه‌های ایران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور داشتند.

در مراسم یادشده برگزیدگان این رویداد به این ترتیب معرفی شدند؛



در بخش غرفه‌های برتر به انتخاب غرفه‌داران

خبرگزاری مهر

خبرگزاری ایسنا

پایگاه خبر فوری

رسانه‌های برتر از نگاه کمیته ارزیابی

مؤسسه مطبوعاتی

مؤسسه همشهری

بخش روزنامه برتر

روزنامه صبا

در این بخش دو خبرگزاری ایرنا و فارس به صورت مشترک برگزیده شدند.

پایگاه خبری پارسینه یکی دیگر از برگزیده‌های این بخش بود.

بخش رسانه‌های نوین

شرکت دانش بنیان دیتاک به مدیرعاملی امیرحسین عسکری

بخش انسان رسانه

حسین حقیقت پور به عنوان مدیر کافه رسانه

بخش استان‌ها

محراب رشیدی مدیر مسؤول روزنامه صبح ساحل

شایستگان تقدیر

سردبیر همدان پیام

کرد پرس

مدیر تلویزیون فلسطین الیوم

گروه رسانه‌ای CMG چین